Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Attualità/

Due gemelline salvate in Eritrea dai medici dell’ospedale del Cuore di Massa

L’intervento sulle due piccole cardiopatiche è stato svolto grazie alla missione del team Monasterio

/ Redazione
L’intervento sulle due gemelline in Eritrea

Due gemelline cardiopatiche di nove mesi sono state operate e salvate dal team Monasterio dell’ospedale del Cuore di Massa e Mission bambini in Eritrea. Per le bambine, che adesso stanno bene, era arrivata una diagnosi di malformazione cardiaca.

L’intervento riuscito sulle due piccole

Le piccole erano arrivate all’International operation center for children di Asmara, in braccio ai genitori, sperando che i medici italiani potessero aiutarli. In Eritrea nessuno era riuscito a fare una diagnosi.

La dottoressa Nadia Assanta, che dirige l’unità Patologie cardiache all’ospedale del Cuore, diagnostica durante l’ecograﬁa una grave malformazione cardiaca. Il dottor Bruno Murzi, direttore della cardiochirurgia pediatrica del nosocomio, e capo della missione, decide che non si può rimandare. Le piccole entrano in sala, con il dottor Murzi, aﬃancato dalla dottoressa Vera Cetera, cardiochirurga pediatrica di Monasterio, guida il team durante le due operazioni complesse, eseguite una dopo l’altra.
Gli interventi vanno bene, con il difetto cardiaco corretto in via deﬁnitiva a entrambe le gemelline, rimaste poi in terapia intensiva per tre giorni.

Il progetto per i bambini dell’Eritrea

Quando l’equipe di Monasterio e Mission Bambini rientra in Italia, loro sono state già estubate e dimesse dalla terapia intensiva. Adesso stanno bene. E come loro anche gli altri 24 pazienti operati durante la missione. Un progetto, quello dell’Eritrea, iniziato oltre 20 anni fa e guidato dal dottor Murzi per ridare speranza di vita a tantissimi piccoli pazienti e alle loro famiglie.

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Attualità / Redazione

Al via il restauro della Torre della Zecca a Firenze: lavori per 200mila euro

Partiranno a breve gli interventi di consolidamento e risanamento della storica torre fiorentina

Attualità / Redazione

Edilizia pubblica: dalla Regione 1 milioni di euro per abbattere le barriere architettoniche

Sono 19 gli interventi finanziati dal bando regionale che miglioreranno l'accessibilità degli alloggi Erp

Attualità / Redazione

140 treni straordinari per raggiungere "Lucca Comics and Games"

Sulle tratte Firenze–Lucca, Pisa–Lucca, Viareggio–Lucca, Lucca–Aulla, Arezzo-Lucca e La Spezia-Lucca oltre 400mila i posti offerti per la manifestazione in programma dal 29 ottobre al 2 novembre

Attualità

Giani: "Consiglio regionale in tempi brevi per approvare il bilancio"

Attualità

Dalla Serie A1 al Mondiale per Club: al via la stagione della Savino Del Bene Volley

Attualità

Partecipazione record alla giornata della Protezione Civile a Sesto Fiorentino

Attualità

Treni, operativo il raddoppio ferroviario tra Pistoia e Montecatini

Attualità

La riforma della cittadinanza, cosa cambia per i toscani all'estero: intervista a Maria Chiara Prodi

Attualità

Toscani nel Mondo: il sostegno della Regione alle comunità all'estero, tra cultura e radici

I più popolari su intoscana

Enogastronomia / Raffaella Galamini

Benvenuto Brunello, appuntamento a Montalcino con le nuove annate

Attualità / Chiara Bianchini

Firenze corre con i campioni: il 23 luglio torna la grande atletica con il Pegaso Meeting

Cultura / Costanza Baldini

Giorgio Panariello torna in Toscana per 18 date con lo spettacolo “E se domani…”

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.