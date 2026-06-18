Empoli Jazz Festival 2026: un mese di grande musica con i protagonisti del jazz contemporaneo

Sergio Cammariere

Giunto alla sua XVIII edizione, Empoli Jazz Festival torna anche nell’estate 2026 con un cartellone che unisce grandi protagonisti della scena nazionale e internazionale, nuove generazioni del jazz e incursioni nelle sonorità mediterranee.

Tra il 28 giugno e il 28 luglio, alcuni dei luoghi più suggestivi della città ospiteranno cinque appuntamenti che confermano la vocazione della manifestazione a proporre una programmazione di qualità, capace di coniugare tradizione e ricerca.

L’apertura è affidata, domenica 28 giugno alle 21.30 nel Giardino del Torrione di Santa Brigida, al Daniele Gorgone Quartet con la partecipazione speciale del sassofonista Max Ionata. Un incontro tra alcuni dei musicisti più apprezzati del panorama jazz italiano, che promette una serata all’insegna dell’improvvisazione e del dialogo musicale.

Il festival prosegue venerdì 3 luglio, sempre al Giardino del Torrione, con Beatrice Arrigoni e il progetto “Terrestre”. L’appuntamento, realizzato nell’ambito dell’iniziativa “Nuova Generazione Jazz” e in collaborazione con I-Jazz, accende i riflettori su una delle voci emergenti della scena contemporanea, testimoniando l’attenzione della rassegna verso i giovani talenti.

Tra gli eventi più attesi figura il concerto di Sergio Cammariere, in programma lunedì 20 luglio alle 21 in Piazza Farinata degli Uberti. Il celebre cantautore e pianista salirà sul palco con la sua band per un viaggio tra jazz, canzone d’autore e influenze mediterranee. Ad aprire la serata sarà il Daniel Karlsson Trio, formazione guidata dal pianista svedese tra le più interessanti del jazz europeo.

Lunedì 27 luglio il festival si sposterà nuovamente in Piazza Farinata degli Uberti per accogliere Peppe Barra e la Medit Orchestra diretta da Angelo Valori. Un progetto che intreccia musica popolare, jazz e tradizioni del Mediterraneo, mettendo in dialogo culture e linguaggi differenti attraverso una grande orchestra.

A chiudere il programma martedì 28 luglio sarà Empoli Jazz Off, realizzato in collaborazione con Music Pool. Sul palco del Giardino del Torrione saliranno Andrea Lupo Lupi & The Trobadours, con la partecipazione speciale del sassofonista Nico Gori, musicista toscano tra i più apprezzati della scena jazz nazionale.

Con una proposta artistica che spazia dal jazz contemporaneo alla canzone d’autore, dalle nuove generazioni alle contaminazioni internazionali, Empoli Jazz Festival si conferma uno degli appuntamenti più significativi dell’estate musicale toscana.

Empoli Jazz 2026