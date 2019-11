Oro verde in festa a Bagno a Ripoli: a 'Prim.Olio' i prodotti del territorio

Sabato 16 e domenica 17 novembre al giardino Silvano Nano Campeggi la XXI edizione della mostra mercato dell’olio extra vergine d’oliva organizzata dall’amministrazione comunale e dagli agricoltori del territorio

Conto alla rovescia per la XXI edizione di Prim.Olio, la mostra mercato dell’olio extra vergine d’oliva prodotto sul territorio ripolese (e non solo) organizzata dal Comune di Bagno a Ripoli e dagli agricoltori locali. La manifestazione torna con una due giorni piena di iniziative sabato 16 e domenica 17 novembre al giardino “Silvano Nano Campeggi” con gli stand di oltre cinquanta aziende agricole, pronte a illustrare caratteristiche e particolarità del loro olio riconosciuto come un’eccellenza a livello internazionale.

Sarà un weekend costellato da lezioni di gusto con gli assaggiatori professionisti dell’Anaapo, show cooking degli chef per preparare piatti e ricette con l’olio come protagonista. Non mancheranno il mercato contadino con prodotti a chilometro zero e la frangitura delle olive in diretta.



Presente anche quest’anno il punto ristoro di Siaf, la società di refezione del Comune, che offrirà ai partecipanti un'ampia scelta di piatti preparati con l'olio novo locale e prodotti di filiera corta. La domenica farà tappa a Prim.Olio anche il furgoncino itinerante "Più vicino è più buono", con prodotti di Siaf e di Toscana Biologica. Come ogni edizione, inoltre, verrà rinnovato l'appuntamento con il concorso “Gocciola d'oro”, pensato per premiare i tre oli di Bagno a Ripoli e il primo olio prodotto fuori dai confini comunali, giudicati i migliori e i più buoni da una giuria di assaggiatori esperti.



Confermati l’appuntamento con il mercato su via Roma a cura di Fivag Cisl, la presenza degli artigiani di Cna che daranno una dimostrazione della loro manualità e la partecipazione delle associazioni di volontariato e dei commercianti con i loro stand, presente la Pro Loco per Bagno a Ripoli e il Centro commerciale naturale "Bagno a Ripoli". Non mancherà l’intrattenimento per i bambini con attività e spettacoli in piazza della Pace. Il sabato alle 16.30, spazio al musical con gli attori della scuola di teatro "Tutto fa Broadaway".



La XXI edizione di Prim.Olio si svolgerà sabato 16 e domenica 17 novembre al giardino "Nano Campeggi" ai Ponti a Bagno a Ripoli, dalle 10 alle 19. Ingresso libero.

Per informazioni:

www.oliobagnoaripoli.it

www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it







12/11/2019