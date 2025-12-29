Il portale ufficiale della Toscana

Epatite C, la regione Toscana conferma gli screening gratuiti anche per il 2026

I test, che riguardano la popolazione di età compresa tra i 37 e i 57 anni, i detenuti e i soggetti in cura presso i Serd, verranno effettuati dai medici di famiglia, presso le farmacie pubbliche e private e dalle associazioni di volontariato che si dichiareranno disponibili ad effettuarli

/ Redazione
La campagna per l’epatite C

Gli screening gratuiti in Toscana per l’epatite C proseguiranno anche per il 2026. La giunta regionale ha approvato una delibera presentata dall’assessora al diritto alla salute Monia Monni.

I test, che riguardano la popolazione di età compresa tra i 37 e i 57 anni, i detenuti e i soggetti in cura presso i Serd, verranno effettuati dai medici di famiglia, presso le farmacie pubbliche e private e dalle associazioni di volontariato che si dichiareranno disponibili ad effettuarli.

“Continua – affermano il presidente della Regione, Eugenio Giani e l’assessora Monia Monni – il nostro impegno per la salvaguardia della salute dei cittadini della Toscana. Sottoporsi al test è importante per evitare di contrarre una malattia che può avere esiti molto gravi. Per questo invitiamo tutti a farlo. Dopo l’invio di una lettera di invito da parte dell’Ispro il numero di coloro che hanno fatto il test è praticamene raddoppiato. Adesso siamo a oltre 100.000, ma siamo soltanto al 10% del target. Il test è assolutamente gratuito, consiste in una piccolissima puntura su un dito, il risultato è immediato e non farlo è proprio un errore”.

L’epatite C è un’infezione del fegato causata da un virus (l’Hcv) trasmesso mediante contatto con sangue infetto.

È pericolosa perché la malattia spesso decorre senza sintomi per anni, ma col tempo può diventare cronica ed evolvere in forme molto gravi e progressive, che vanno dalla cirrosi al cancro al fegato. Invece se diagnosticata precocemente, le possibilità di guarigione sono molto elevate.

Anche chi non ha ricevuto la lettera da parte di Ispro, ma è nato tra il 1969 e il 1989, può eseguire gratuitamente il test di screening. Nel caso in cui l’esito fosse positivo, è necessario recarsi dal proprio medico di medicina generale per il test di conferma.

Se anche quest’ultimo risultasse positivo, il cittadino sarà indirizzato al Centro specialistico di riferimento per avviare il percorso di cura che sarà a base di farmaci che vengono somministrati per via orale per 8-16 settimane e portano alla guarigione in più del 95% dei casi, senza, o con minimi, effetti collaterali.

