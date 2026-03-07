Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Attualità/

Ex caserma Lupi di Toscana a Firenze: 236 alloggi grazie al social housing

Gli appartamenti di edilizia residenziale sociale saranno pronti entro il 2029 e verranno affittati a 600 euro per 15 anni, poi potranno essere acquistati

/ Redazione
Ex caserma Lupi di Toscana a Firenze

È stato presentato ieri a Palazzo Vecchio il progetto di rigenerazione urbana dell’ex Caserma Lupi di Toscana, che rappresenta a oggi il più ampio intervento di social housing a Firenze in termini di metri quadri, numero di alloggi e servizi per i residenti.

Affitto calmierato per 15 anni

I lavori per gli alloggi di edilizia residenziale sociale nell’ex caserma dei Lupi di Toscana a Firenze partiranno nel 2027, con l’obiettivo di consegnarli a fine 2029. Si tratta di un investimento di circa 55 milioni di euro, di cui 35 milioni da parte del Fondo nazionale dell’abitare (Cdp real asset Sgr), 15 milioni da Fondazione Cr Firenze e 4 milioni dalla valorizzazione delle aree comunali. Saranno realizzati 236 appartamenti, su una superficie complessiva di 17mila metri quadri, da affittare a 600 euro al mese. La convenzione dura 15 anni, poi gli inquilini potranno decidere se riscattare gli alloggi, in caso contrario il Comune di Firenze si è garantito un diritto di prelazione, per continuare a mettere in circolo abitazioni a canone calmierato.
La selezione dei nuclei familiari beneficiari degli alloggi sociali avverrà tramite appositi bandi che terranno conto delle condizioni di assegnazione previste dalla convenzione sociale stipulata tra il Comune e il fondo Abitaequo.

“Un’operazione non solo di costruzione di social housing che avverrà in tempi abbastanza abbastanza ristretti, ma anche un’operazione di rigenerazione urbana all’interno della caserma dei Lupi di Toscana che dà risposte anche da un punto di vista educativo e di servizi sociali – ha commentato la sindaca di Firenze Sara Funaroè un progetto che parte da un percorso di partecipazione importante, una risposta vera che darà la possibilità alle famiglia di avere alloggi sostenibili, ma anche una risposta di attrattività e di sostenibilità per chi vive e lavora nella nostra città. Se noi vogliamo continuare a investire nello sviluppo della nostra città, dobbiamo investire sulle politiche abitative”.

Il progetto di social housing nell’ex caserma Lupi di Toscana a Firenze

Il fondo Abitaequo, gestito da Investire Sgr è il soggetto aggiudicatario. Oltre agli alloggi, realizzerà a proprie spese le opere di urbanizzazione primaria, tra cui la viabilità ciclopedonale di collegamento tra viale Nenni e la Palazzina comando, una nuova piazza e le opere di urbanizzazione secondaria, tra cui gli orti sociali, il parco a sud-ovest, oltre allo spazio educativo 0-6 che troverà posto in una delle palazzine esistenti ai lati dell’ex palazzina Comando, situata all’ingresso.

Gli appartamenti saranno realizzati nel lato nord del futuro viale centrale dell’intero nuovo insediamento: si tratta di bilocali, trilocali e quadrilocali, con autorimessa e cantina. Lunedì è prevista la terza e ultima fase di demolizioni da parte del Comune, a inizio 2027 l’avvio del cantiere che si concluderà a fine 2029. 

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Attualità / Redazione

Ospedale San Jacopo di Pistoia: eccellenza e tecnologia al servizio di 170mila cittadini

Ieri la visita all'ospedale dell'assessora Monni con il sottosegretario Dika: focus su innovazione tecnologica, nuovi investimenti e rafforzamento della rete sanitaria

Attualità / Redazione

Uno sportello di ascolto contro la violenza di genere all'Università di Firenze

Realizzato in collaborazione con l'Azienda ospedaliero-universitaria di Careggi è dedicato alle donne della comunità accademica e avrà accesso tramite un numero dedicato

Attualità / Redazione

Didacta 2026, Firenze capitale dell’educazione: oltre 3000 eventi per la scuola che cambia

Alla Fortezza da Basso tre giorni dedicati all’innovazione didattica tra IA, robotica, STEM e nuove metodologie. L’edizione rende omaggio ai 200 anni di Carlo Collodi

Attualità

A Firenze "Didacta Italia" tre giorni per immaginare la scuola del futuro

Attualità

Ciclismo d’epoca: dal 13 al 15 marzo torna La Lastrense

Attualità

Sci alpino, ad Alice Pazzaglia le Ali del Pegaso del Consiglio regionale

Attualità

Riparte la Task Force di Giovanisì: ragazze e ragazzi protagonisti del cambiamento

Attualità

“La Partita Applaudita”, il weekend del fair play conquista tre regioni

Attualità

Rigenerazione urbana: 5,8 milioni per 13 comuni della Toscana diffusa

I più popolari su intoscana

Attualità / Redazione

Uno sportello di ascolto contro la violenza di genere all’Università di Firenze

Cultura / Redazione

Al Teatro del Maggio tornano in scena Pagliacci e Cavalleria rusticana

Musica / Redazione

Nasce “Arìa di musica” la nuova Academy per i giovani talenti di Arezzo Wave

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.