Ferragosto in Toscana al museo o alla scoperta delle mostre a cielo aperto

White Carrara – Design is back, Carrara, 2024. Ph. Giuseppe D’Aleo

Nel weekend più caldo dell’anno, dal 15 al 18 agosto, sono tantissime le mostre, le attività e le visite tematiche in musei e parchi della Toscana proposte dalla Direzione Regionale Musei Nazionali Toscana.

A Ferragosto in Toscana è possibile scoprire un ricco programma di aperture e iniziative su tutto il territorio regionale.

Tra i siti culturali aperti a Firenze ci sono il Museo archeologico nazionale, il Museo di San Marco, il Cenacolo di Andrea del Sarto e il Giardino della Villa medicea di Castello con i suoi stupefacenti giochi d’acqua.

I musei degli Uffizi giovedì 15 agosto, venerdì 16 agosto, sabato 17 agosto e domenica 18 agosto saranno aperti nei consueti orari 8:15-18:30 con ultimo ingresso un’ora prima della chiusura e cioè alle 17:30.

Ad Arezzo visite e iniziative nella Basilica di San Francesco, al Museo di Casa Vasari, mentre Grosseto propone l’Area archeologica di Roselle e di Vetulonia.

Aperti, in provincia di Livorno, il Museo nazionale delle residenze Napoleoniche Palazzina dei Mulini e il Museo Archeologico nazionale di Castiglioncello.

Lucca propone il Museo nazionale di Palazzo Mansi. Visibile a Ferragosto, nel Pisano, il Museo nazionale di San Matteo e il Museo nazionale della Certosa Monumentale di Calci.

Infine, aperture straordinarie anche per la Fortezza di Santa Barbara a Pistoia e il Museo nazionale Etrusco di Chiusi, nel senese.

The Watcher a Pietrasanta – © Emanuele Giannelli Sculture

Ferragosto in Toscana: tutte le mostre a cielo aperto

In occasione di Lucca Biennale Cartasia, le opere di carta preziose e fragilissime di artisti contemporanei invadono le vie e le piazze della città toscana. Il tema di questa dodicesima edizione è “Qui ed ora: domani”. Sono sette le opere della sezione outdoor installate in alcuni dei più suggestivi scorci del centro: in piazza San Michele, a porta San Gervasio, in piazza San Francesco, piazza San Frediano, al Mercato del Carmine, mentre a Palazzo Guinigi si tiene la sezione indoor.

Fino al 3 novembre si tiene“Cortona On The Move” la manifestazione che porta in Toscana fotografi da tutto il mondo che sono protagonisti di quattro mostre collettive e 18 mostre individuali. Il titolo dell’edizione 2024 dedicata al corpo è “Body of Evidence”. Numerose le location diffuse su tutto il territorio di Cortona, come Palazzo Baldelli, la Fortezza del Girifalco, la Stazione C nei pressi della stazione ferroviaria di Camucia-Cortona, l’ex Magazzino delle Carni e la Via Crucis, il cortile di Palazzo Casali sede del MAEC. Ferragosto in Toscana Sagre, concerti, teatro e feste medievali

Carrara, capitale mondiale del marmo, fino al 29 settembre si trasforma in una galleria a cielo aperto: torna White Carrara che quest’anno sarà dedicata al design. In programma eventi, progetti, proposte e confronti tra designer, architetti e artisti, artigiani e aziende, addetti ai lavori e appassionati.

Le sculture monumentali di Emanuele Giannelli popolano Pietrasanta. Fino al 30 agosto nella mostra “The Watcher” le grandi opere dello scultore romano che vive e lavora in Versilia: un percorso espositivo allestito tra il campanile e la piazza del Duomo.

Infine dal 14 al 18 agosto a Castiglion Fiorentino torna l’atteso Vintage Festival. Il festival, alla sua sesta edizione, continua a crescere. Al Vintage Market saranno presenti oltre 90 espositori in settori come abbigliamento, artigianato, design e stilisti, vinili e libri, artisti e illustratori, hand made, home decor, giochi e libri per bambini, piante, fiori e collezionismo.