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Firenze, il cinema sotto le stelle con un grande schermo in piazza Pitti

43 serate gratuite e l’offerta culturale che anima nel corso dell’anno La Compagnia, la casa del Cinema della Regione Toscana, con i suoi festival internazionali della “50 Giorni”

/ Redazione
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Piazza Pitti, a Firenze, si trasforma ancora una volta in un grande cinema sotto le stelle. Si rinnova infatti, nel cartellone dell’Estate Fiorentina del Comune di Firenze, l’appuntamento con l’arena estiva Apriti Cinema: dal 15 giugno al 26 luglio, ogni sera alle ore 21.45, saranno proiettati film di fiction e documentari in lingua originale con sottotitoli in italiano e in inglese.

A organizzare il cinema sotto le stelle Apriti Cinema è l’Associazione Quelli dell’Alfieri, con la programmazione curata dal Cinema La Compagnia di Firenze (Fondazione Sistema Toscana), in collaborazione con le Gallerie degli Uffizi.

“La novità introdotta già dallo scorso anno della location di piazza Pitti è stata particolarmente apprezzata dal pubblico e abbiamo quindi voluto riproporla”, ha detto la sindaca Sara Funaro.  43 serate gratuite, l’offerta culturale è quella “che anima nel corso dell’anno La Compagnia, Casa del Cinema della Regione Toscana, con i suoi festival internazionali della “50 Giorni”, spiega Cristina Manetti, assessora alla Cultura della Regione Toscana che afferma: “Sostieniamo con convinzione tutti gli aspetti legati allo sviluppo del cinema, da quello culturale a quello formativo e produttivo, accoglie con grande favore la manifestazione, che dà ampia visibilità ad una programmazione cinematografica di qualità”. L’obiettivo, aggiunge il presidente di Fondazione Sistema Toscana Iacopo Di Passio, è “raggiungere un numero sempre più elevato di spettatori, italiani e stranieri, contribuendo così alla divulgazione del cinema d’autore, di film ad alto profilo culturale, di documentari che raccontano volti, espressioni e criticità sociali della contemporaneità”.

Il programma 

Ad Apriti Cinema 2026 si celebrano tre centenari di personaggi che hanno segnato la storia del cinema: “Marilyn 100”, dedicato all’icona immortale del cinema hollywoodiano, Marilyn Monroe; “Carlo Rambaldi – La materia dei sogni”, in onore del grande genio italiano, premiato agli Oscar, creatore di effetti speciali e visivi al cinema; l’omaggio al maestro italiano dei film di impegno civile, Florestano Vancini.

In cartellone, come di consueto, le proposte di film provenienti dalla scorsa stagione dei festival internazionali della 50 Giorni di Cinema a Firenze, tra cui le mini-rassegne “Lo Schermo dell’arte – Notti di mezza estate”, dedicata ai film che raccontano il rapporto tra l’arte contemporanea e il cinema; “I documentari musicali dall’archivio del Festival dei Popoli”; “Middle East Now – Summer Beats”, incentrata sulla recente produzione dai paesi mediorientali. E poi i titoli selezionati dal River to River Florence Indian Film Festival, Florence Korea Film Fest, France Odeon,  FánHuā Chinese Film Festival, Florence Queer festival,  Festival di Cinema e Donne e dal N.I.C.E Festival, in occasione dei suoi trentacinque anni di attività.

Ci saranno i film del Premio Fiesole ai Maestri del Cinema, riconoscimento del Comune di Fiesole con SNCCI – Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani – Gruppo toscano, quest’anno conferito al regista e critico francese Olivier Assayas.

Ancora mini-rassegne, nel composito programma di Apriti Cinema, con i film de “Le Gallerie degli Uffizi presentano”; l’ultimo appuntamento della manifestazione dedicata al contrasto della violenza maschile sulle donne, “Cambia Uomo Cambia”; “Dal libro al film – Tratto da…”, che propone film ispirati o tratti dai grandi capolavori letterari, di Agatha Christie, Carlo Collodi, Giorgio Bassani, Stephen King, del quale sarà proposto Shining di Stanley Kubrick, con una proiezione accessibile alle persone con disabilità visiva, in collaborazione con INCinema – festival del cinema inclusivo.

All’interno del cartellone di Apriti Cinema, anche la cerimonia di premiazione del “Premio Carabba”, organizzato dal Lanterne Magiche (programma di educazione al linguaggio dell’immagine di Fondazione Sistema Toscana) con SNCCI.

Tutti i film sono proiettati in lingua originale, con sottotitoli in italiano e in inglese. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Giovedì 25 giugno, in occasione del Premio Fiesole e del Premio Carabba e sabato 4 luglio, per l’ultimo appuntamento della rassegna “Cambia Uomo Cambia”, le serate avranno inizio alle ore 21.30.

Tutto il programma sul sito cinemalacompagnia.it

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