Firenze, nasce la squadra di calcio dei detenuti: la Solliccianese giocherà in un campionato Uisp

Dal carcere fiorentino di Sollicciano nasce ufficialmnete una squadra di calcio formata da detenuti che farà un campionato ufficiale Uisp: si chiama Solliccianese e ha fatto il suo debutto in campo in una partita amichevole con i giornalisti Rai.

La squadra dei detenuti della struttura carceraria di Sollicciano è nata nell’ambito di un progetto portato avanti da circa 15 anni da Uisp Firenze e finanziato dal Comune di Firenze. L’idea è quella di farla partecipare a un vero e proprio campionato che comincerà a settembre.

“Vogliamo dare a questi ragazzi – spiega Marco Ceccantini, presidente di Uisp Firenze – la possibilità di disputare un vero e proprio campionato portando a giocare all’interno del carcere le squadre iscritte ai campionati Uisp. La valenza educativa è importante: l’entrare in contatto anche col mondo esterno attraverso lo sport significa per i detenuti la possibilità e la necessità di imparare a rispettare le regole, il rispetto per gli avversarie e per i compagni. Il tutto per favorire il progetto di riabilitazione, che poi, come abbiamo detto anche in altre occasioni, è e deve essere il vero scopo del carcere”.

Il pallone autografato della Fiorentina per “battezzare” la squadra

Presente anche Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, cha ha donato il pallone autografato dai giocatori della rosa della prima squadra, l’assessore allo sport del Comune di Firenze, Letizia Perini. Presente anche Mirco Dormentoni, presidente del Quartiere 4 di Firenze.

La cronaca in diretta della partita (finita 5 a 3 per la Solliccianese) è stata a cura di Sara Meini, radiocronista di Tutto il calcio Minuto per Minuto, e Katia Serra, commentatrice tecnica Rai oltre che scrittrice, che era stata seconda voce in telecronaca anche della finale dell’Europeo vinto dall’Italia a Wembley.