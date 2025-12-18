Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Attualità/

Fondazione Bacciotti, inaugurato a Montebeni il 29° appartamento per le famiglie dei bambini malati

Nel giorno del compleanno di Tommasino, a Fiesole una nuova casa gratuita per chi arriva in Toscana da tutta Italia per le cure oncologiche pediatriche

/ Redazione
Fondazione-Bacciotti.2

Inaugurato l’appartamento numero 29 della Fondazione Bacciotti, proprio nel giorno del compleanno di Tommasino (il 17 dicembre) a Montebeni, Fiesole, il paese natale del bambino. La casa è stato messo gratuitamente a disposizione delle famiglie che arrivano da tutta Italia per seguire i percorsi terapeutici nel reparto di oncologia pediatrica del Meyer di Firenze.

“Quello che fa la Fondazione Bacciotti è un esempio concreto di impegno sociale. Ogni istituzione e ogni cittadino dovrebbe continuare a impegnarsi affinché servizi come questo possano proseguire a dare coraggio e speranza a tante famiglie”, ha detto Stefania Saccardi, presidente del Consiglio regionale della Toscana nel corso della cerimonia di inaugurazione a cui hanno partecipato Paolo e Barbara Bacciotti, genitori di Tommasino. Con loro il presidente della Regione Eugenio Giani, la sindaca di Firenze Sara Funaro e quella di Fiesole Cristina Scaletti.

L’apertura della nuova casa ha segnato un altro traguardo fondamentale per la Fondazione Bacciotti, che celebra il 25° anniversario dalla sua nascita. In questi anni la Fondazione ha supportato 29 famiglie che, colpite dalla malattia di un figlio, hanno affrontato la difficile strada delle cure.

Il nuovo appartamento, come gli altri già attivi, sono un aiuto concreto perché consentono alle famiglie di concentrarsi sulla salute dei propri bambini senza dover pensare al costo della permanenza in una città lontana da casa.

 

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Attualità / Redazione

Aeroporti, da Pisa un nuovo collegamento diretto con Belgrado

Wizz Air inaugura la rotta con i Balcani: due voli settimanali per rafforzare l’offerta dello scalo pisano

Attualità / Redazione

Le biblioteche si confermano presidi socio-culturali, investiti 3.6 milioni di Fse+

"Manetti: "Oltre 1.600 corsi di formazione per competenze digitali, tecnologiche e linguistiche, alfabetizzazione informatica, benessere delle persone e cittadinanza attiva"

Attualità / Redazione

Torna il Meeting per i diritti umani 2025: "Se vuoi la pace prepara la pace"

Giovedì 18 dicembre al cinema La Compagnia di Firenze ospiti: il presidente Eugenio Giani, l'assessora Alessandra Nardini, Chiara Francini, Stefano Massini, il gruppo Legno, Beatrice Tassoni e lo scrittore e attivista Nicolò Govoni fondatore di Still I Rise

Attualità

Tanti giovani da tutta la Toscana al Meeting dei diritti umani per la pace

Attualità

Rapporto italiani nel mondo 2025: i toscani all’estero sono oltre 241mila

Attualità

Firenze accoglie la Fiamma Olimpica: Antognoni accende il braciere

Attualità

Carta della Partecipazione pubblica, nuovi strumenti per coinvolgere i cittadini

Attualità

25 novembre, parole e musica per dire basta alla violenza sulle donne

Attualità

Festa della Toscana: un ponte per la pace e per i diritti

I più popolari su intoscana

Innovazione / Ilaria Giannini

Innovazione ambientale: 3 startup toscane premiate da Legambiente, dall’agricoltura smart alla moda green

Viaggi / Chiara Bianchini

Un viaggio nel tempo sui treni storici della Toscana

Attualità / Chiara Bianchini

Inaugurato il raddoppio ferroviario tra Pistoia e Montecatini: da lunedì via al nuovo servizio

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.