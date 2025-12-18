Fondazione Bacciotti, inaugurato a Montebeni il 29° appartamento per le famiglie dei bambini malati

Fondazione-Bacciotti.2

Inaugurato l’appartamento numero 29 della Fondazione Bacciotti, proprio nel giorno del compleanno di Tommasino (il 17 dicembre) a Montebeni, Fiesole, il paese natale del bambino. La casa è stato messo gratuitamente a disposizione delle famiglie che arrivano da tutta Italia per seguire i percorsi terapeutici nel reparto di oncologia pediatrica del Meyer di Firenze.

“Quello che fa la Fondazione Bacciotti è un esempio concreto di impegno sociale. Ogni istituzione e ogni cittadino dovrebbe continuare a impegnarsi affinché servizi come questo possano proseguire a dare coraggio e speranza a tante famiglie”, ha detto Stefania Saccardi, presidente del Consiglio regionale della Toscana nel corso della cerimonia di inaugurazione a cui hanno partecipato Paolo e Barbara Bacciotti, genitori di Tommasino. Con loro il presidente della Regione Eugenio Giani, la sindaca di Firenze Sara Funaro e quella di Fiesole Cristina Scaletti.

L’apertura della nuova casa ha segnato un altro traguardo fondamentale per la Fondazione Bacciotti, che celebra il 25° anniversario dalla sua nascita. In questi anni la Fondazione ha supportato 29 famiglie che, colpite dalla malattia di un figlio, hanno affrontato la difficile strada delle cure.

Il nuovo appartamento, come gli altri già attivi, sono un aiuto concreto perché consentono alle famiglie di concentrarsi sulla salute dei propri bambini senza dover pensare al costo della permanenza in una città lontana da casa.