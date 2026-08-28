Il ritorno di Gianna Nannini con il singolo “Meraviglioso errore” e un tour che partirà da Livorno

Gianna Nannini

“Amore grande amore sei sempre e solo tu, meraviglioso errore, ti ho dato tutto e tu, tu non chiamarmi amore se non ci credi più”…

Parla d’amore la bellissima nuova canzone di Gianna Nannini ma senza peli sulla lingua, come ormai ha abituato i suoi fan, una ballatta scritta insieme a Brunori Sas e Dimartino che prova a raccontare un sentimento intenso e contraddittorio, difficile da definire ma prezioso e profondo.

La collaborazione con i due cantautori, come ha dichiarato la stessa Nannini, è nata da una profonda stima reciproca.

“Avevo visto un’intervista di Brunori durante la sua ultima partecipazione a Sanremo – racconta Gianna Nannini – in cui Dario, che io non conoscevo molto bene, mi metteva al vertice delle sue preferenze, dicendo: “Chi posso volere più di Gianna Nannini?”. E così, irrorata e lusingata da questa dichiarazione d’amore sono andata a trovarlo in Calabria per scrivere con lui una canzone capolavoro, che è poi diventata ‘Meraviglioso errore’. Siamo partiti per Londra per registrare la sinfonica con Gavin Greenaway. Lui ha avuto una visione su questo brano, e come se fosse un film ha scritto e diretto l’orchestra sinfonica di Londra, suonando anche il pianoforte. Una magia dalla magia. Un viaggio musicale. Una storia che scorre sopra la pelle e fa venire i brividi.”

folle e lucida al contempo, corpo inquieto e fiume in piena, capace di cogliere d’istinto il cuore delle cose, con una voce che fa dire alle parole più di quanto le parole non dicano

“Con Gianna ci siamo trovati subito – racconta Brunori – Si tratta di quella simpatia naturale che si crea fra spiriti affini, al di là delle forme musicali e delle personalità di ognuno. Rocker autentica lei (tra le poche oggi a meritare questo appellativo): folle e lucida al contempo, corpo inquieto e fiume in piena, capace di cogliere d’istinto il cuore delle cose, con una voce che fa dire alle parole più di quanto le parole non dicano. Io da buon ragioniere sentimentale, ho solo fatto quadrare i conti. In una notte e un giorno, complice il Magliocco, abbiamo tratteggiato una piccola storia d’amore. Una storia come tante, una storia come tutte, la storia di una vita. Un’inevitabile successione di “meravigliosi errori”.”

Il brano è impreziosito dal mixaggio di di Manny Marroquin, tra i più autorevoli ingegneri del suono a livello internazionale e vincitore di 14 Grammy Awards, che vanta collaborazioni con artisti come Rosalia, Bruno Mars, Alicia Keys, Kanye West, Rihanna e The Rolling Stones, e da un videoclip diretto da Attilio Cusani.

Gianna Nannini in tour: è “GIANNAGOLD”

È pronto a partire “GIANNAGOLD” un tour che durerà ben due anni e che porterà Gianna Nannini sui palchi di tutta Italia, per festeggiare 50 anni di carriera della rocker.

Il tour debutterà live con un grande concerto evento, un unico appuntamento per quest’anno, il prossimo 19 settembre 2026. Dopo l’epocale concerto del 1988, Gianna Nannini realizzerà il sogno di riportare la sua indomabile energia sullo storico palco dell’arena rock Waldbühne di Berlino.

I biglietti per questa anteprima sono già disponibili su TicketOne.it, Eventim.de, Ticketcorner.ch, Oeticket.com e nei punti vendita autorizzati.

La tournée vera e propria partirà nella primavera del prossimo anno da Livorno sabato 13 marzo 2027 con la data zero prevista al Modigliani Forum, per proseguire poi il 15 marzo dall’Unipol Forum di Milano.

La cantante attraverserà poi tutta Italia, passando dalle città di Firenze, Padova, Jesolo, Roma, Eboli, Bari, Bologna e Torino, tornado nei grandi palazzetti italiani dopo gli oltre 30 show sold out del 2024-25.

Tutte le date di Gianna Nannini

Sabato 13 marzo 2027 | LIVORNO @ Modigliani Forum

Lunedì 15 marzo 2027 | MILANO @ Unipol Forum

Venerdì 19 marzo 2027 | FIRENZE @ Mandela Forum

Giovedì 25 marzo 2027 | PADOVA @ Kioene Arena

Lunedì 29 marzo 2027 | JESOLO (VE) @ Palazzo del Turismo

Mercoledì 31 marzo 2027 | ROMA @Palazzo dello Sport

Sabato 3 aprile 2027 | EBOLI (SA) @ Palasele

Martedì 6 aprile 2027 | BARI @ Palaflorio

Venerdì 9 aprile 2027 | BOLOGNA @Unipol Arena

Domenica 11 aprile 2027 | TORINO @ Inalpi Arena

Gianna Nannini in tour