Giornata Mondiale della Salute Mentale: il 10 ottobre iniziative in tutta la Toscana

Conferenza stampa

Sabato 10 ottobre è la Giornata Mondiale della Salute Mentale e tutta la Toscana si mobilita con un programma diffuso che coinvolgerà tutte le province, con tematiche diverse dall’auto aiuto allo sport, dall’arte alla scuola, dalla cultura alla partecipazione civica, e un obiettivo comune: riconoscere le persone non soltanto come destinatarie dei servizi, ma come interlocutrici e protagoniste dei percorsi che riguardano la loro vita.

Il tema scelto per il 2026 è infatti “Ascoltare le esperienze vissute: voci reali, cambiamento reale”: un invito a riconoscere il valore delle storie personali, delle difficoltà, delle risorse e dei percorsi di vita di chi ha attraversato esperienze di disagio, crisi, cura, stigma o esclusione.

Galileo Guidi, presidente del Coordinamento Toscano delle Associazioni per la Salute Mentale ha dichiarato: “L’obiettivo che il Coordinamento si pone è quello di promuovere attraverso le associazioni territoriali un’azione mirata alla sensibilizzazione dei cittadini nei confronti dei problemi delle persone con problemi di salute mentale e delle loro famiglie. I dati epidemiologici ci dicono che le persone con patologie mentali sono sempre più numerose e molti giovani si trovano ad affrontare questa esperienza. Vorremmo che la comunità tutta si mobilitasse per questo tema, perché la solitudine e l’abbandono sono i principali problemi che impediscono di uscire dal tunnel della malattia mentale “Non c’è Salute senza Salute Mentale” .

Come sottolineato dalla presidente del Consiglio regionale, Stefania Saccardi: “La salute mentale è parte integrante del benessere delle persone e delle nostre comunità. Ascoltare le esperienze di chi vive direttamente una situazione di disagio significa entrare in possesso di un sapere prezioso, capace di aiutarci a comprendere meglio i bisogni e a rendere i percorsi di cura sempre più attenti, accessibili e vicini alle persone. Ringrazio il Coordinamento Toscano delle Associazioni per la Salute Mentale e tutte le realtà che, con il loro impegno quotidiano, contribuiscono a tenere alta l’attenzione su un tema che riguarda tutti noi. Non c’è salute senza salute mentale”. “Nella mia precedente vita amministrativa mi sono occupala a lungo di questo tema – ha continuato Saccardi – che va affrontato in maniera più profonda, per darne visibilità, per lavorare insieme sulle abilità di ciascuno; in tale contesto si inserisce anche Palazzo Aperto che il 10 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale sulla Salute Mentale, assume un significato ancora più forte, è un invito a conoscere, a superare paure e pregiudizi, per guardare non solo alle fragilità ma anche ai talenti”. “La stessa Festa della Toscana – ha assicurato la Presidente – racconterà una Regione che si prende cura, anche della salute mentale”.

Le iniziative in tutta la Toscana

Firenze si illumina di verde

A Firenze, dal 9 all’11 ottobre, i principali monumenti cittadini si illumineranno di verde grazie all’iniziativa dell’Associazione Nuova Aurora APS, con il patrocinio del Comune di Firenze. Il 10, al piazzale dell’Isolotto, dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20, si terrà inoltre “Salute Mentale senza confini: persone e comunità”, una giornata dedicata alla salute mentale, alla cittadinanza e all’informazione con istituzioni e associazioni fiorentine, promossa in collaborazione con Lions Club e Leo Club Firenze, Quartiere 4 e Rete di Solidarietà del Quartiere 4. Torna anche “Tutti Matti per il Riso”, la campagna di Progetto Itaca: l’8 ottobre saranno presenti banchetti in piazza delle Cure e piazza dell’Isolotto dalle 9 alle 13; il 10 ottobre in piazza Dalmazia dalle 9 alle 13 e al Conventino Caffè Letterario dalle 15 alle 18; l’11 ottobre in piazza dei Ciompi dalle 9 alle 18 e in piazza del Carmine dalle 9 alle 13.

Il 10 ottobre ore 9.00 Firenze una città in cammino. Passeggiate della salute in occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale – San Salvi nel Quartiere 2 e nel Quartiere 3 in collaborazione con Bottega del Tempo. Partenza da Piazza SS. Annunziata. Per il Q5 la giornata del 10 ottobre sarà incentrata su una presentazione rivolta ai familiari caregiver e comunque alla popolazione interessata. La stessa si svolgerà dalle ore 10.00 alle 12.00 presso la CdC di Via Fanfani e si intitolerà “I gruppi terapeutici come risposta alle nuove emergenze”.

Sempre il 10 Ootobre “Salute Mentale senza confini: persone e comunità”, promosso dal Quartiere 4 in collaborazione con Lions Club Firenze e Leo Club Firenze, Rete di Solidarietà del Q4, Società della Salute e i responsabili dei Servizi Salute Mentale della zona Distretto di Firenze avverrà presso il Piazzale dell’Isolotto dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00

L’Associazione Italiana Famiglie ADHD – AIFA APS, referente per la Toscana, dedica invece il mese della consapevolezza a percorsi di Parent Training online, rivolti sia ai genitori di bambini dai 5 ai 10 anni sia ai genitori e agli adolescenti dagli 11 ai 16 anni, e collabora all’organizzazione del convegno “Oltre la cattedra – strategie didattiche e traguardi raccontati da chi vive l’ADHD” a Pieve del Grappa. A Bagno a Ripoli, l’Associazione Rosa dei Venti APS coinvolgerà la cittadinanza attraverso il colore simbolo della Giornata: il Comune esporrà un drappo verde dal balcone del municipio, mentre durante le attività dell’associazione saranno indossate magliette verdi. A Borgo San Lorenzo, il 10 ottobre il Comune sarà illuminato di verde. Nella Saletta Pio La Torre, il Gruppo Amici di Beppe promuove inoltre una giornata di incontri: dalle 9 alle 13 “Pensiero e azioni di Beppe Pratesi per la salute mentale” e dalle 14.30 alle 17.30 “L’importanza dell’auto aiuto nella salute mentale: testimonianze”.

Da Arezzo a Grosseto: sport, comunità e testimonianze



Ad Arezzo, il 10 ottobre, AUSL Toscana Sud Est e FNOPI promuovono il convegno “In campo per la Salute Mentale – Sport e cure basate sulle relazioni nella comunità”, al quale parteciperà Giovanni Callori, presidente della Rete Toscana Utenti.

A San Giovanni Valdarno, l’11 ottobre, l’Associazione Franco Basaglia ODV propone “Voci allo Scoperto – sguardi diversi intorno alla salute mentale”.

A Grosseto, il 9 ottobre, l’Associazione La Farfalla organizza a Villa Elena il convegno “Costruire Comunità”, mettendo al centro proprio la dimensione collettiva e relazionale della salute mentale.

Giornata Mondiale della Salute Mentale

A Lucca una marcia sulle Mura e un viaggio nella storia della psichiatria



Numerosi gli appuntamenti anche nel territorio lucchese. Il 7 ottobre, alla Croce Verde di Lucca, il seminario e la tavola rotonda “Quando il lutto entra in classe” affronteranno il tema della prevenzione del disagio giovanile, del ruolo della scuola e della necessità di creare spazi di ascolto e sostegno per ragazze e ragazzi nei momenti di particolare fragilità emotiva.

Il 9 ottobre, alle 9 al Cinema Teatro Moderno, studenti e insegnanti dell’Istituto Paladini – Liceo delle Scienze Umane porteranno in scena lo spettacolo multimediale “Il Ballo delle Pazze”. Alle 15, all’Auditorium Ex Cavanis di Porcari, è invece in programma “Non c’è salute senza salute mentale – Capire per non essere soli”, corso a cura dell’Ordine Provinciale degli Infermieri di Lucca.

Il 10 ottobre alle 9.30, l’Ex Ospedale Psichiatrico di Lucca ospiterà “Ultima chiave”, tour immersivo con racconto scenico-musicale che ripercorre la storia dell’assistenza psichiatrica lucchese attraverso luoghi, memorie e testimonianze, con particolare attenzione alla Legge 180 e alla trasformazione dell’assistenza psichiatrica.

Alle 17 partirà poi la tradizionale Marcia sulle Mura di Lucca, organizzata da FASM, seguita sotto il porticato di Palazzo Ducale dall’esibizione dei Crazy Boys 2.0 Orchestrina, con le canzoni del Festival di Maggiano.

A Pisa una marcia e il confronto sul supporto tra pari



A Pisa, l’Associazione L’Alba APS apre le iniziative il 9 ottobre alle 9 con la Marcia della Giornata Mondiale della Salute Mentale, con partenza da piazza Garibaldi.

Nel pomeriggio, dalle 15 alle 18.30, nell’Aula Magna dell’Istituto Carducci in via San Zeno 3, si terrà il convegno “Prevenzioni, diagnosi e riabilitazioni in Salute Mentale: il supporto tra pari”, gratuito e aperto alla cittadinanza. Il 10 ottobre l’attività proseguirà con un laboratorio di peer education rivolto alle classi terze, quarte e quinte del Liceo Carducci, curato dagli Esperti per Esperienza e dagli operatori dell’Associazione L’Alba.

A Laiano, nel comune di Cascina, l’Associazione Di Mente in Mente APS porta avanti inoltre ogni giovedì alle 18, presso il circolo ARCI, un gruppo gratuito di auto aiuto autogestito con facilitatore, rivolto a persone con disturbo bipolare e depressivo.

Livorno: dalla vela alla poesia, contro la contenzione e lo stigma



A Livorno, il 10 ottobre, con il patrocinio del Comune, sarà illuminata di verde la statua dei Quattro Mori. L’Associazione AVOFASAM proseguirà le iniziative il 20 ottobre, dalle 14.30 alle 18 nella Sala Pamela Ognisanti, con “L’umanità al centro”, alla presenza di Gianluca Giunchiglia, autore del libro Outsider, poesie al limite. Il 29 ottobre, sempre dalle 14.30 alle 18, nella Sala Cesvot, il Tavolo Salute Mentale organizzato dal Comune di Livorno ospiterà la presentazione del libro Cos’è la Salute Mentale di Mario Colucci.

L’associazione Mediteraneo APS promuove invece “LegaMani slegAli contro la contenzione”: alle 9 un’uscita in mare con la barca a vela della Lega Navale di Livorno, con pranzo a bordo, e alle 17 un flash mob di danza aerea sul tema della salute mentale alla Rotonda d’Ardenza.

A Piombino, il 10 ottobre alle 9, l’Associazione Comunicare per Crescere ODV organizza al Palazzo della Vigna il torneo di calcio “Tutti matti per il calcio”. La stessa associazione propone il 17 ottobre alle 17.15, al Teatro Ordigno di Vada, “Uni Cinemando – Il Cinema che Unisce”, con la proiezione del film Si può fare con Claudio Bisio.

Teatro e cultura a Monsummano Terme



A Monsummano Terme, il 10 ottobre alle 21, il Teatro Yves Montand ospiterà “Tranquilli, è normale”, spettacolo della Compagnia Neropanda, promosso da Albatros ODV e ispirato al film Marilyn ha gli occhi neri.

L’ Associazione Oltre l’Orizzonte per la promozione del benessere psichico odv di Pistoia il 7 ottobre alle ore 17. 30 presenta presso la biblioteca del comune di Monsummano Terme, La crepa di Nila Orsi a cura di Il gruppo I ragazzi del venerdì. Saranno letti brani significativi e presentate le riflessioni personali che hanno condotto verso una nuova consapevolezza di sé e delle proprie emozioni. In occasione della giornata nazionale della salute mentale (5 dicembre) il 15 dicembre alle ore 17 sarà messa in scena “La fragilità diventa risorsa”, ideata, scritta e rappresentata dal gruppo I ragazzi del venerdì guidati di Rita Gualtierotti.

A Siena Lions in Piazza Indipendenza, presenta La Mente Conta: salute fisica e mentale insieme sabato 10 ottobre dalle 10.00-13.00 e 16.00-19.00.