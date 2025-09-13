Gli intrecci tra potere e intellettuali al centro del festival “Machiavellerie”

Il Festival Machiavellerie

Il rapporto dialettico che lega e intreccia intellettuali e potere sarà al centro della quarta edizione del Festival “Machiavellerie”. L’appuntamento a San Casciano in Val di Pesa è in programma dal 6 al 9 novembre il primo festival italiano teso a promuovere e valorizzare il pensiero e l’opera del padre fondatore della scienza politica moderna: Niccolò Machiavelli.

Un’iniziativa che si propone quest’anno di accendere il dibattito pubblico su un tema complesso e attuale, ispirato dalle riflessioni e dalle intuizioni che lo stesso pensatore adottò nei suoi scritti: l’arte della dissimulazione. Il programma, in via di definizione, nel ventaglio della quattro giorni proporrà lectio magistralis, conferenze, incontri, tavole rotonde, mostre, spettacoli teatrali, proiezioni, percorsi nella natura e visite guidate .

Gli ospiti di rilievo nazionale e internazionale, attesi sul palcoscenico del Teatro comunale Niccolini, si confronteranno su una pratica, esplicitamente attribuita da Niccolò Machiavelli ai capi di governo, e su una strategia necessaria per chiunque si confronti con il potere.

Un festival “a casa di Machiavelli”

Il Festival trova casa in un luogo carico di significato e pregnanza storica, a San Casciano in Val di Pesa, terra d’amore e ripudio per l’intellettuale che nello storico borgo di Sant’Andrea in Percussina trascorse gli anni forzati dell’esilio. E’ qui, nella sua villa di campagna, dalla quale scorgeva nitido lo skyline dell’agognata e odiata Firenze, che espresse il suo più acclamato genio, nutrì l’ispirazione letteraria e compose il “De Principatibus” (1513), una delle opere più celebri e tradotte al mondo.

L’iniziativa ha acquisito spessore culturale e rilevanza nazionale negli anni. Merito dei temi proposti e degli ospiti di spicco che hanno partecipato alle precedenti edizioni. Ci sono stati giornalisti, scrittori, politologi e artisti , protagonisti di lectio magistralis, incontri, conferenze e approfondimenti sulle diverse declinazioni e chiavi di lettura della ricca produzione letteraria, firmata da Machiavelli.

Tra i nomi presenti in passato: Michela Murgia, Michele Ciliberto, Emilio Gentile, Massimiliano Tarantino, Francesca Mannocchi, Marcello Simonetta, Michela Ponzani, Stefano Massini, Ezio Mauro, Giovanni Diamanti .

Machiavellerie, un progetto di ampio respiro

L’obiettivo dell’evento che negli anni si è tradotto in un progetto di ampio respiro con il coinvolgimento di esperti, storici, realtà e associazioni del territorio locale e nazionale, sottolineano dal Comune, è ancora una volta la volontà di attualizzare e interpretare in forma libera il pensiero e l’opera di Machiavelli sull’eredità filosofica lasciata dal Segretario della Repubblica fiorentina nel patrimonio culturale mondiale .

Insomma un palcoscenico privilegiato per creare nuove occasioni di riflessione, scambio e confronto, aperte al coinvolgimento e alla partecipazione attiva della comunità e del pubblico di ogni età, con un particolare sguardo rivolto al futuro, alle nuove generazioni.

“Machiavellerie” è una manifestazione organizzata e promossa dal Comune di San Casciano in Val di Pesa in collaborazione con Elastica Srl e Nous Media S.r.l |Pandora Rivista. L’iniziativa vanta il patrocinio e il contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unicoop Firenze, Toscana Energia e Azienda Agricola Tenuta Machiavelli.