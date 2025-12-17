Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Attualità/

Guardie mediche pediatriche e teleconsulti, la Regione dà il via alla sperimentazione per le feste natalizie

Sarà operativa dalla vigilia. Chiamando i medici di continuità assistenziale del numero 116117 si potrà scegliere di parlare con pediatri coordinati dal Meyer

/ Redazione

Teleconsulti e guardie mediche pediatriche, la Regione avvia una nuova sperimentazione con un duplice obiettivo: offrire una migliore assistenza ed evitare accessi impropri al pronto soccorso che sono statisticamente più rilevanti il sabato, la domenica e nei giorni festivi o prefestivi.

La novità sarà operativa dalla vigilia di Natale. Se una famiglia con figli piccoli si rivolgerà alla guardia medica (ovvero i medici di continuità assistenziale del numero 116117) potrà scegliere di attivare un teleconsulto di secondo livello e parlare con pediatri coordinati dal Meyer. “Un modo  – spiega l’assessora al diritto alla salute e alle politiche sociali della Toscana, Monia Monni – per dare risposte più efficienti, efficaci e vicine ai bisogni di salute dei piccoli e alle preoccupazioni dei loro genitori”.

Più guardie mediche pediatriche

Dal primo gennaio 2026 partirà anche la seconda fase del progetto sperimentale, con visite in presenza: due guardie mediche pediatriche – una per ciascuna area –  entreranno infatti in servizio nell’Asl Toscana Centro e nell’Asl Toscana Nord Ovest ed altre due nell’Asl Toscana Sud Est. Il servizio si rivolgerà in prima battuta ai territori interni meno coperti e più disagiati. Per questo nella Sud Est le due guardie mediche opereranno a Castiglion Fiorentino in provincia di Arezzo e ad Abbadia San Salvatore sull’Amiata senese, nell’Asl Toscana Centro a Pescia in provincia di Pistoia e nella Nord Ovest a Barga, in Garfagnana, in provincia di Lucca.

“La risposta che abbiamo messo in campo nasce da una necessità che si è stata fatta direttamente presente dalle famiglie, riunite in associazioni – spiega ancora l’assessora – . C’è stata una legge di iniziativa popolare approvata dal Consiglio regionale sul finire della passata legislatura e siamo felici di dare seguito e gambe a questa idea. Ci siamo dati sei mesi di tempo per tirare le somme, mettere bene a fuoco i bisogni e migliorare ulteriormente questo servizio”.

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Attualità / Redazione

Le biblioteche si confermano presidi socio-culturali, investiti 3.6 milioni di Fse+

"Manetti: "Oltre 1.600 corsi di formazione per competenze digitali, tecnologiche e linguistiche, alfabetizzazione informatica, benessere delle persone e cittadinanza attiva"

Attualità / Redazione

Torna il Meeting per i diritti umani 2025: "Se vuoi la pace prepara la pace"

Giovedì 18 dicembre al cinema La Compagnia di Firenze ospiti: il presidente Eugenio Giani, l'assessora Alessandra Nardini, Chiara Francini, Stefano Massini, il gruppo Legno, Beatrice Tassoni e lo scrittore e attivista Nicolò Govoni fondatore di Still I Rise

Attualità / Chiara Bianchini

AV Firenze, la talpa Marika arriva a Belfiore: primo traguardo per il Passante

Scavati tre chilometri sotto la città senza criticità: soddisfazione del presidente Giani e dell’assessore Boni. L’ingresso nel camerone della nuova stazione è previsto a febbraio

Attualità

Firenze accoglie la Fiamma Olimpica: Antognoni accende il braciere

Attualità

Carta della Partecipazione pubblica, nuovi strumenti per coinvolgere i cittadini

Attualità

25 novembre, parole e musica per dire basta alla violenza sulle donne

Attualità

Festa della Toscana: un ponte per la pace e per i diritti

Attualità

Violenza di genere: in Toscana 9 femminicidi nel 2024, aumentano i codici rosa

Attualità

Parità di genere: dalla Toscana un modello di autonomia grazie ai Fondi europei

I più popolari su intoscana

Attualità / Redazione

Valdarno, primo incontro di Boni con i pendolari: “Subito un tavolo con territori, Rfi e Trenitalia”

Attualità / Chiara Bianchini

Ambra Sabatini, ancora oro mondiale nei 100 metri T63 a Nuova Delhi

Salute / Redazione

Tumore della cervice uterina, nuove regole dalla Regione: screening anticipato e fasce d’età modificate

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.