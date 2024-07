Il Festival Puccini di Torre del Lago è sempre più accessibile, Giani: “Fiore all’occhiello della Toscana”

puccini

Entra nel vivo il Festival Puccini di Torre del Lago che fino al 7 settembre nella suggestiva cornice del teatro all’aperto sul lago di Massaciuccoli proporrà un’edizione straordinaria, la 70esima, mettendo in scena tutte le opere del compositore toscano in ordine cronologico.

Il cartellone a cura di Pier Luigi Pizzi vedrà: Le Willis-Edgar, Manon Lescaut, La Bohème, Tosca, Turandot. A queste si aggiunge un evento speciale dedicato a Madama Butterfly per celebrare i 120 anni dalla nascita dell’Opera e un evento speciale con Roberto Bolle and Friends, in tutto 17 serate d’opera.

“Nell’anno del centenario di Giacomo Puccini la Regione Toscana ha voluto sostenere con entusiasmo le molte iniziative che in vario modo celebrano il nostro grande compositore, in particolar modo il Festival Puccini, fiore all’occhiello della proposta culturale della Toscana per celebrare uno dei suoi massimi cittadini che amava, orgogliosamente, definirsi toscano” ha dichiarato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

“Un Festival – ha continuato Giani – che per la sua settantesima edizione ha proposto un cartellone straordinario, con ben sei nuove produzioni operistiche ed originali, affidandosi alla maestria di uno dei più grandi artefici del teatro musicale, Pier Luigi Pizzi. Un Festival dunque ricco nella sua proposta artistica ma anche inclusivo. Mi fa particolarmente piacere segnalare l’impegno della Fondazione Festival Pucciniano nel rendere la musica di Puccini accessibile a tutti, un progetto che ha coinvolto anche la Stamperia Braille della Regione che ha realizzato in braille i libretti delle opere di Puccini e, non solo, ha anche organizzato l’esposizione di materiali in suo possesso in una mostra apposita che racconta questo artista come forse finora non era avvenuto, mettendo al primo posto l’accessibilità e l’inclusività. Una cifra in linea perfetta con la vocazione di Puccini stesso, un autore molto inclusivo, se si pensa a quanto nella sua vita si sia battuto per raggiungere, senza troppe distinzioni, il grande pubblico che ha amato e ama le sue eroine capaci di suscitare sentimenti universali in cui tutti ci riconosciamo”.

La collaborazione con la Stamperia Braille della Regione Toscana

Il Festival Puccini desidera essere sempre più inclusivo per aprirsi a un pubblico ancora più vasto. Tra le novità di quest’anno infatti, c’è l’esposizione del materiale relativo al grande compositore toscano che la Stamperia Braille della Regione Toscana ha deciso di mettere a disposizione del 70° Festival Puccini.

Gli utenti non vedenti del Festival potranno anche chiedere una copia in braille del libretto d’Opera relativo all’Opera per la quale si saranno prenotati. La Stamperia Braille metterà infatti a disposizione 5 copie per ogni Opera in scena (Le Willis-Edgar, Manon Lescaut, la Bohème, Tosca, Turandot, Madama Butterfly), copie che potranno essere richieste direttamente all’organizzazione del Festival.

Al tempo stesso, nel foyer del Teatro, verranno esposti materiali in possesso della Stamperia Braille, dalle stampe antiche e contemporanee di tutti i libretti d’opera pucciniani e di altro materiale musicale braille, fino alle storiche matrici metalliche relative ad arie d’opera di Puccini in formato classico e in formato speciale.

Verrà inoltre allestito uno spazio dove poter consultare liberamente testi in braille relativi alle Opere di Puccini e dove poter accedere a materiale informativo sulle attività della Stamperia Braille (brochure, segnalibri), materiale stampato nelle versioni in nero e in braille.

Giacomo Puccini “vola” alle Olimpiadi di Parigi

Le celebrazioni del centenario dalla morte di Giacomo Puccini arrivano fino ai Giochi Olimpici di Parigi. Grazie a un accordo siglato tra la Fondazione Festival Pucciniano e l’Associazione Mondiale della Stampa Sportiva, l’AIPS, sarà adottato il “Nessun Dorma” da Turandot come inno ufficiale dell’Associazione Mondiale della Stampa Sportiva e anche colonna sonora del Congresso in programma a Parigi il prossimo 6 agosto.

Saranno proprio i musicisti dell’Orchestra del Festival Puccini e il tenore Amadi Lagha gli interpreti del brano che sarà utilizzato per la manifestazione ufficiale di celebrazione del Centenario della fondazione dell’AIPS la mattina del 6 agosto, durante i Giochi Olimpici presso il quartier generale UNESCO a Parigi, a cui interverranno oltre ai rappresentanti delle Istituzioni francesi, il Comitato Olimpico e il “Gotha” dello sport e del giornalismo mondiale.

Il programma delle Opere di Puccini a Torre del Lago

12 e 19 luglio Le Willis – Edgar

13 luglio- 2 agosto Manon Lescaut

20 e 27 luglio – 8 e 22 agosto La Bohème

26 luglio – 9, 18 e 24 agosto Tosca

3, 10, 17 e 23 agosto Turandot

Evento speciale: 31 agosto e 7 settembre Madama Butterfly

Evento collaterale: 17 luglio Roberto Bolle and Friends