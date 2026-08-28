Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Attualità/

Il palazzo del Pegaso a Firenze s’illumina di viola per i 100 anni della Fiorentina

I due balconi del Consiglio regionale della Toscana si accenderanno con il colore della squadra gigliata. Saccardi: “Celebriamo una storia lunga un secolo che appartiene alla nostra comunità”

/ Redazione
Fiorentina 100

Il palazzo del Pegaso a Firenze, sede del Consiglio regionale della Toscana, s’illumina di viola per celebrare i 100 anni della Fiorentina. Stasera, venerdì 28 agosto, domani, giorno del centesimo compleanno, e domenica i due balconi che si affacciano su via Cavour si accenderanno con il colore della squadra gigliata.

Saccardi: “Una storia lunga un secolo”

“Il Consiglio regionale della Toscana – ha sottolineato la presidente Stefania Saccardi – si unisce alle celebrazioni di Firenze per il centenario della Fiorentina e, in occasione dei cento anni dalla fondazione del club, illumina di viola il palazzo dell’Assemblea legislativa. Un gesto con cui vogliamo partecipare a una festa che coinvolge la città e tutta la Toscana, nel segno di una storia lunga un secolo che appartiene profondamente alla nostra comunità”.

Il Consiglio regionale ha celebrato i primi cento anni della Fiorentina anche con ‘Solo per la maglia’, una serata al teatro Niccolini, il 3 luglio scorso, quando ex calciatori e tifosi si sono ritrovati per rivivere la storia viola attraverso racconti, immagini, filmati d’epoca e testimonianze.

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Attualità / Redazione

Caldo: ancora bollino arancione a Firenze, da domani calo delle temperature

Oggi ancora temperature massime previste fino a 40 gradi, la situazione migliorerà nel weekend

Attualità / Redazione

Elisoccorso: a Massa arriva un nuovo dispositivo per il recupero in quota

Grazie alla donazione dell'azienda massese Geonord Wellpoint l'Azienda USL Toscana nord ovest ha ricevuto il nuovo sistema per immobilizzare i pazienti in sicurezza in ambienti impervi, come la montagna

Attualità / Redazione

Giochi del Mediterraneo: 13 medaglie per gli atleti toscani. Giani: "Ci state riempiendo di orgoglio”

Gli atleti e le atlete della Toscana hanno già conquistato cinque ori, quattro argenti e quattro bronzi alla competizione in corso di svolgimento a Taranto fino al 3 settembre

Attualità

Stazione di Orbetello, sopralluogo per il rilancio della linea tirrenica

Attualità

Camaiore Estate, il sindaco Pierucci: "Il 6 agosto premio speciale per Carlo Conti"

Attualità

7,5 milioni dalla Regione Toscana per la tutela della costa di Marina di Pisa

Attualità

Variante di Staggia Senese, inaugurato il secondo lotto

Attualità

Lavoro, dalla Regione un nuovo piano di interventi: giovani, formazione e crisi aziendali

Attualità

Viaggi missionari, la Regione finanzia borse di studio per ragazze e ragazzi toscani

I più popolari su intoscana

Musica / Redazione

La Toscana celebra gli 80 anni dal voto alle donne a San Giuliano Terme con Fiorella Mannoia

Salute / Redazione

Eclissi di sole del 12 agosto, lo spettacolo in Toscana: come proteggere la vista

Attualità / Redazione

Ondate di calore in Toscana: a Firenze codice rosso fino a domenica 9 agosto

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.