Il primo “Bobino d’oro” di Scandicci assegnato a Paolo Nocentini patron della Savino Del Bene Volley

Paolo Nocentini

Il Comune di Scandicci ha istituito un suo riconoscimento ufficiale che si chiamerà ‘Bobino d’oro’ in memoria del disegnatore satirico Sergio Staino e del suo celebre personaggio, Bobo.

La prima assegnazione è per l’industriale dei trasporti e della logistica, cavalier Paolo Nocentini, patron della squadra di pallavolo femminile Savino Del Bene che ha vinto il Mondiale per Club.

“Abbiamo deciso di istituire il Bobino d’Oro in memoria di Sergio Staino – ha detto Sereni -, avrà la forma della statua che c’è al castello dell’Acciaiolo e possiamo dire con orgoglio che la prima personalità a cui andrà questo riconoscimento è il cavalier Nocentini”.

“Il patron Nocentini – ha detto Eugenio Giani rispetto alla vittoria mondiale della squadra di pallavolo – ci ha consentito in questi anni di vivere progressivamente un processo che ha dato solidità allo staff dirigenziale, alle caratteristiche che una squadra deve avere, anche da un punto di vista logistico, dove potersi allenare per potersi preparare ai grandi appuntamenti, oggi diventata una squadra di campionesse che ha onorato Scandicci, la Toscana, l’Italia con la vittoria al Mondiale per Club”.

L’annuncio del ‘Bobino d’Oro‘ è stato fatto dalla stessa Sereni alla festa pubblica tenuta nel pomeriggio per celebrare con la cittadinanza e i tifosi la vittoria al Mondiale per Club nell’auditorium comunale di piazza della Resistenza.

Nella stessa occasione sono stati annunciati fondi per rimettere a posto il Palazzetto dello Sport di Scandicci dove la Savino Del Bene Volley si allena.

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha annunciato 300.000 euro dalla Regione Toscana. La sindaca Sereni ha ricordato gli altri 140.000 euro dal bilancio comunale di Scandicci. Soldi che saranno impiegati per lavori al pavimento e al tetto.

Scandicci festeggia la Savino Del Bene, il patron Nocentini “grande orgoglio”

“Quando abbiamo segnato il punto decisivo, quasi non ci credevo. Al mani-out di Bosetti (il punto decisivo, ndr) siamo passati da un momento di ansia e timore ad uno di euforia: è qualcosa della quale ho un ricordo di grande intensità”, ha detto il patron della Savino Del Bene, l’industriale della logistica Paolo Nocentini, nel corso dell’evento con centinaia di tifosi e abitanti.

“Sono partito il giovedì e arrivato in Brasile venerdì mattina per raggiungere le ragazze e sostenerle nelle sfide di semifinale e finale, carico di emotività rivolta al volley – ha detto al pubblico -. Io non amo viaggiare ma avere un successo così e coronare questa aspettativa mi ha fatto capire di aver speso bene il mio tempo. Non posso che ringraziare le ragazze. E sono orgoglioso, perché tra i club italiani solamente Conegliano e Ravenna avevano vinto il Mondiale per Club”, ha aggiunto.

C’è stato poi l’intervento del coach, Gianni Gaspari: “Lo scorso anno ci eravamo dati un obiettivo molto importante, arrivare in finale di Champions League; quest’anno l’obiettivo era fare qualcosa di straordinario – ha sottolineato – In finale il lavoro di squadra ha pagato: chiunque abbia visto la partita ricorda più di una protagonista, perché tutte lo sono state. Siamo molto contenti, come staff e come società, perché è stato bellissimo tornare a casa con un trofeo di questo livello. Questo successo deve darci uno stimolo enorme per ripartire, con la consapevolezza che, se la squadra gioca unita e crede nel proprio potenziale, che è meraviglioso, possiamo toglierci ancora tante soddisfazioni”.