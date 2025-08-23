Il portale ufficiale della Toscana

Incendio al Teatro Povero di Montecchiello: anche la Valdichiana Senese lancia una raccolta fondi

Durante gli eventi di Valdichiana2025 Capitale Toscana della Cultura saranno raccolti fondi per aiutare lo storico teatro popolare

/ Redazione
Il Teatro Povero di Monticchiello

L’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese esprime la propria vicinanza e solidarietà al Teatro Povero di Monticchiello, colpito lo scorso 14 agosto da un incendio che ha distrutto il magazzino contenente scenografie, materiali di scena e parte del patrimonio storico della compagnia.

La raccolta durante gli eventi di Valdichiana2025 Capitale Toscana della Cultura

Consapevole del valore unico che il Teatro Povero rappresenta, come esperienza di teatro partecipato e presidio culturale di eccellenza riconosciuto a livello locale, regionale e nazionale, la giunta dell’Unione dei Comuni ha approvato all’unanimità una delibera che autorizza l’attivazione di una raccolta donazioni durante gli eventi in programma nel calendario di Valdichiana2025 Capitale Toscana della Cultura.

La decisione è stata assunta in coerenza con i principi sanciti dallo Statuto dell’Unione e alla base dei progetti di Valdichiana2025 Capitale Toscana della Cultura, basati sulla valorizzazione culturale, sociale ed economica del territorio, e con la programmazione di interventi di welfare culturale avviata grazie ai fondi FSE+ 2021-2027, nei settori di musica, teatro e archeologia, finalizzati all’inclusione e all’integrazione sociale.

L’incendio nel magazzino del Teatro Povero di Monticchiello – © Teatro Povero di Monticchiello

La raccolta fondi sarà a cura e responsabilità della Compagnia del Teatro Povero di Monticchiello Soc. Coop. di Comunità, che ha chiesto formalmente l’autorizzazione lo scorso 20 agosto. La giunta ha inoltre deliberato l’avvio immediato dell’iniziativa già in occasione del concerto dell’Accademia Musicale Chigiana, previsto a Chiusi il 23 agosto.

