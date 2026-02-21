Il portale ufficiale della Toscana

Il complesso di Santa Maria della Scala a Siena annuncia nuove mostre: da Santa Caterina a Wagner

Il museo ospiterà da novembre 2026 una grande mostra dedicata a Santa Caterina da Siena, il festival Xenos giunto alla terza edizione, un’esposizione dedicata al compositore Richard Wagner

Santa Maria della Scala

Il complesso museale Santa Maria della Scala a Siena ha presentato il programma culturale, di interventi e di gestione.

Tra i punti principali: il consolidamento giuridico ed economico, l’avvio del masterplan affidato a tre studi di architettura di rilevanza internazionale, la programmazione per il biennio 2026 – 2027.

Il museo ospiterà da novembre 2026 una grande mostra dedicata a Santa Caterina da Siena, il festival Xenos giunto alla terza edizione, un’esposizione dedicata al compositore Richard Wagner, che racconterà come la città di Siena fu il cuore di una delle più grandi avventure artistiche tra ‘800 e ‘900.

Riguardo al bilancio, nel biennio 2024 – 2026 a fronte di un contributo ordinario del Comune di Siena pari a 350.000 euro annui, – spiega una nota della Fondazione specificando – la Fondazione ha attivato ulteriori risorse per 460.649,32 euro nel 2024 e 308.313,96 euro nel 2025 attraverso cofinanziamenti, coproduzioni, contributi privati e sponsorizzazioni.

A questi si aggiungono i proventi derivanti dalla biglietteria (497.721,5 euro nel 2024 e 461.989,5 euro nel 2025) e dalle concessioni degli spazi (6.100,00 euro nel 2024 e 14.100,00 euro nel 2025), oltre quindi a 770mila euro di risorse attivate attraverso il fundraising, e 1,17 milioni di euro in arrivo dal Ministero della Cultura, destinati al completamento del restauro della strada interna e dell’allestimento del piano monumentale.

Negli ultimi due anni sono state realizzati 23 mostre, oltre 100 eventi pubblici, più di 500 attività educative e 142 convegni, oltre alla formalizzazione di 55 partnership, tra cui collaborazioni internazionali con istituzioni come The Frick Collection.

