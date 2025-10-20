Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Musica/

Incontro tra arte e musica: Vinicio Capossela e Mario Brunello in concerto sotto il David di Michelangelo

Vinicio Capossela e Mario Brunello tornano alla Galleria dell’Accademia di Firenze lunedì 27 ottobre per riportare in scena il concerto “Fuggite, amanti, amor – Rime e lamentazioni per Michelangelo”. Ingresso gratuito su prenotazione

/ Redazione
Capossela alla Galleria dell’Accademia

Lunedì 27 ottobre 2025 alle ore 18.00,  a diciotto anni dalla prima esecuzione del 2007, Vinicio Capossela e Mario Brunello tornano a suonare alla Galleria dell’Accademia di Firenze per il concerto Fuggite, amanti, amor – Rime e lamentazioni per Michelangelo.

L’iniziativa fa parte della rassegna “L’eterno contemporaneo. Michelangelo 1475 – 2025”, il programma ideato dalla Galleria per celebrare i 550 anni dalla nascita del Buonarroti. 

Il concerto di Capossela e Brunello sarà un momento di particolare rilievo: un dialogo raffinato tra musica, poesia e arti visive pensato per coinvolgere emotivamente il pubblico.

“Fuggite, amanti, amor” è un progetto ispirato alle Rime di Michelangelo e presentato per la prima volta da Capossela nel maggio 2007, nell’ambito del Genio Fiorentino, proprio alla Galleria dell’Accademia di Firenze, e successivamente replicato in altre città italiane, tra cui Roma e Milano.

“C’è qualcosa di plastico, di materico in questa poesia, e per questo se ne può fare materia corporea – scrive Vinicio Capossela – È come mangiare polvere e colore, perciò se ne ricava musica per strumenti da tensione, che devono estrarre “cavandolo” con l’arco il suono dal legno, nella forza del violoncello e nella grazia straziata e dolente della viola.”

Oggi il concerto ritorna in una nuova veste, Capossela sarà accompagnato da Mario Brunello al violoncello, dalla Consorteria delle Tenebre (Teodoro Baù, Rosa Helena Ippolito, Noelia Reverte Reche, viole da gamba) e Vincenzo Vasi, (theremin e percussioni), per una nuova esecuzione nella Tribuna del David, accanto alla celebre statua e ai Prigioni.

Il programma include brani tratti dalle Rime di Michelangelo, alcuni musicati da Philippe Eidel e altri dallo stesso Capossela, orchestrati da Carlo Rebeschini, creando un dialogo intenso tra voce, pianoforte e strumenti d’epoca.

A sottolineare la potenza senza tempo di questa musica, le parole dello scrittore Sandro Veronesi, in occasione del concerto del 2007: «Colui che questa musica invece strappò nota a nota dalle tetre spelonche che la custodivano, colui che la liberò, dunque, e la fece vibrare nella festa anarchica della sua voce, anch’egli non morirà mai.»

La fase autunnale della rassegna proseguirà con il reading “Non ha la par cosa tutto il mondo” di Tomaso Montanari e Francesco Gori, dedicato ai Prigioni e alla tomba di Giulio II, in programma lunedì 10 novembre (ore 18.00), e si concluderà lunedì 15 dicembre, (ore 18.00), con il concerto del Trio Thesan, formazione tutta al femminile, che interpreterà musiche di Debussy, Gubaidulina e Vivaldi intrecciate a parti recitate dalle poesie di Michelangelo.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventibrite: https://fuggite-amanti-amor.eventbrite.com/

Informazioni sull’evento:

Tutti gli eventi nel calendario di

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Musica / Costanza Baldini

Gli Zen Circus suonano per restare umani tra fragilità e redenzione, guardando in faccia "Il Male"

Il 5 dicembre al Teatro Cartiere Carrara a Firenze torna in concerto uno dei gruppi più amati della Toscana che ha fatto della coerenza la sua bandiera, gli Zen Circus presenteranno live il loro ultimo disco "Il Male". Ecco la nostra intervista a UFO

Musica / Redazione

La 45esima stagione dell'Orchestra della Toscana si apre nel segno di Berio

Mercoledì 22 ottobre al Teatro Verdi di Firenze l’Orchestra della Toscana inaugura il cartellone rendendo omaggio al suo celebre direttore artistico nel centenario della nascita

Musica / Costanza Baldini

Prime volte e rivoluzioni sonore: Samuel Matta in arte Sèmièl debutta con "Superfuxia"

Il disco è frutto di quattro anni di lavoro e sperimentazione tra Bologna, Pisa e Livorno, si presenta come un mosaico sonoro in cui culture, linguaggi e generi diversi si intrecciano in un sound design avveniristico e inclusivo

Musica

La nuova stagione del Musicus Concentus: oltre 20 concerti tra jazz e suoni globali

Musica

Firenze Jazz Festival: a settembre la città vibra al suono di oltre cento artisti

Musica

Mont’Alfonso sotto le Stelle: viaggio nel cuore della Garfagnana tra musica, arte e natura

Musica

I Neko At Stella tornano con "Into The Wasteland": viaggio psichedelico tra le rovine del presente

Musica

Il post-punk dei Dead Crayons: musica viscerale e autentica dal cuore di Firenze

Musica

Il "coccolino punk" degli Allerta! la voce ribelle della provincia Toscana

I più popolari su intoscana

Cultura / Redazione

Architettura, a Pisa torna la Biennale: l’edizione 2025 mette al centro la natura

Cultura / Raffaella Galamini

Castello di Sammezzano, partito il cantiere per la messa in sicurezza

Cultura / Redazione

Guerre, militanza, arte e intelligenza artificiale nei documentari del 66° Festival dei Popoli

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.