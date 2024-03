Intelligenza artificiale e formazione condivisa, a Didacta le sfide della scuola del futuro

© Gerd Altmann/Pixabay

Si è aperta oggi alla Fortezza da Basso di Firenze, Didacta Italia, il più importante appuntamento fieristico dedicato all’innovazione del mondo della scuola, giunto alla settima edizione.

Grazie alla presenza di Istituzioni e aziende, Didacta Italia ha l’obiettivo di favorire il dibattito sul mondo dell’istruzione tra enti, associazioni, imprenditori, insegnanti, dirigenti scolastici e ambito accademico.

Alla cerimonia di apertura, insieme al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, al Ministro dell’Istruzione Giuseppa Valditara, è intervenuta anche la ministra Anna Maria Bernini, dell’Università e della Ricerca: “Le università -ha detto – danno tanto alle comunità che le ospitano, non sono soltanto formazione, ricerca, sono formazione di civicità”.

Bernini ha poi ricordato che sul progetto di Erasmus nazionale “ ci abbiamo messo 10 milioni : visto che c’è una disparità di capitale umano tra nord e sud, ci sono più studenti del sud che vengono al nord che viceversa, ma ci sono delle straordinarie università tanto al nord quanto al centro e al sud. L’idea è quella di fare degli accordi di collaborazione, tanto per fare un esempio, può essere Bergamo con Reggio Calabria, su Stem, per consentire il passaggio di qualche mese a anche una formazione condivisa, un’ibridazione, tra il nord, il centro e il sud su temi che diventano parte del proprio percorso formativo”.

La Fiera è anche l’occasione per discutere e confrontarsi sul futuro della formazione. Tema centrale della giornata di apertura l’intelligenza artificiale. “Bisogna applicare l‘intelligenza artificiale, come mostra Didacta, ovvero applicando il learning analytics, cioè mettendo insieme i dati e vedere cosa studenti e studentesse recepiscono meglio e cosa funziona meglio in termini di didattica”, ha detto ancora la Ministra. “Il blended learning – ha aggiunto – non l’abbiamo inventato durante il Covid, già esisteva. E’ una formazione mista, non solo in presenza con i modelli tradizionali, ma anche a distanza. E questo non riguarda soltanto le università telematiche, ma sono piattaforme che consentono a tutti di accedere all’offerta formativa perché magari si è fuori sede, si è impossibilitati a partecipare ad una lezione universitaria perché studenti lavoratori, perché si hanno dei disagi fisici. Questo è un servizio che deve essere fornito da tutti”.

“I temi della scuola e dell’Università devono essere avvertiti come sempre più centrali nelle politiche del nostro Paese”,ha aggiunto il presidente Giani: “Didacta, accanto al Pitti e alla Mostra dell’Artigianato – ha sottolineato -, è diventata la vera manifestazione che porta la Fortezza da Basso e Firenze Fiera a essere punto di riferimento in Italia”.