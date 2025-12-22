La “50 Giorni di Cinema a Firenze” 2025 si chiude con numeri record: oltre 50mila spettatori

Cinema La Compagnia - © Ilaria Costanzo

Si è conclusa con numeri record la “50 Giorni di Cinema a Firenze” 2025: oltre 50.000 spettatori, 305 ospiti internazionali, 241 film proposti.

La rassegna è iniziata lo scorso 7 ottobre, con la 16esima edizione del Middle East Now e si è chiusa con una giornata, proposta dal Festival N.I.C.E., dedicata al cinema irlandese.

La più importante rassegna a livello italiano ed europeo di festival internazionali è ideata e coordinata dall’Area Cinema di Fondazione Sistema Toscana, ed è stata realizzata grazie al Protocollo d’Intesa tra Regione Toscana, Fondazione Sistema Toscana, Comune di Firenze, Fondazione CR Firenze e Camera di Commercio di Firenze.

Nel corso di 44 giornate effettive di programmazione, la rassegna ha visto in programma nove festival internazionali (oltre ai festival citati, in cartellone il FánHuā Chinese Film Festival, il Festival di Cinema e Donne, France Odeon, il Festival dei Popoli, Lo Schermo dell’arte – festival di cinema e arte contemporanea, il Florence Queer Festival e River to River Florence Indian Film Festival), che hanno proposto ad un pubblico di oltre 50.000 persone, in tutto 241 film, per la maggior parte in anteprima assoluta, alla presenza di 305 ospiti di fama nazionale e internazionale.

“La “50 Giorni di Cinema a Firenze” – ha spiegato l’assessora alla cultura Cristina Manetti- si conferma una manifestazione di assoluto rilievo nel panorama culturale nazionale ed europeo, capace di coniugare qualità artistica, apertura internazionale e partecipazione del pubblico. I numeri record di questa edizione testimoniano non solo l’interesse crescente verso il cinema di ricerca e d’autore, ma anche la forza di un modello fondato sulla collaborazione tra istituzioni, fondazioni e territorio. Come Regione Toscana continuiamo a sostenere con convinzione un progetto che valorizza il pluralismo delle culture, promuove il dialogo tra i popoli e rende Firenze e la Toscana un punto di riferimento per il cinema internazionale al di fuori dei circuiti commerciali”.

Ad ospitare la “50 Giorni”, La Compagnia, la Casa del Cinema della Regione Toscana, una sala nella quale i festival hanno trovato una sede stabile, un luogo che ne accoglie e valorizza i contenuti culturali proposti al pubblico.

Una manifestazione, la “50 Giorni”, che rappresenta un’importante iniziativa di promozione dell’arte cinematografica, che ha dato l’occasione al pubblico di vedere opere al di fuori dai circuiti commerciali, dei più apprezzati autori contemporanei del panorama internazionale: dalle fiction ai documentari, dai corti ai film d’animazione fino alle webseries.