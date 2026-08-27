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L’Antico Vinaio sbarca a Palazzo Strozzi: un nuovo progetto per il bistrot del cortile

Un format originale per il bar ristorante dello spazio museale, con una proposta gastronomica ampia, ispirata alla tradizione toscana e italiana e reinterpretata in chiave contemporanea

/ Redazione
Tommaso Mazzanti dell’Antico Vinaio di Firenze

L’Antico Vinaio di Tommaso Mazzanti sbarcherà a breve a Palazzo Strozzi, a Firenze, gestendo il bar-ristorante dell’area con un format nuovo ma mantenendo ciò che ha reso famoso l’Antico Vinaio nel mondo ovvero le schiacciate, ma senza l’asporto.

A partire da fine settembre infatti lo spazio di ristorazione nel cortile di Palazzo Strozzi inaugura una nuova fase. A seguito di una lunga selezione, la Fondazione Palazzo Strozzi ha scelto il progetto proposto da Tommaso Mazzanti, che per il bistrot ha ideato un format completamente nuovo e originale, sviluppato appositamente per il contesto del Palazzo e per i suoi diversi pubblici.

Un concept originale per il bistrot

Il nuovo concetto di bistrot sarà uno spazio da vivere nei diversi momenti della giornata, dalla colazione al pranzo fino all’aperitivo, con una proposta gastronomica ampia, ispirata alla tradizione toscana e italiana e reinterpretata in chiave contemporanea. Il menù sarà sviluppato con una particolare attenzione alla qualità e alla selezione delle materie prime, privilegiando una dimensione di sosta e convivialità e non incentrata sull’asporto.

Il nuovo bistrot diventerà un luogo nel quale i visitatori delle mostre, le persone che vivono quotidianamente il centro di Firenze e il pubblico internazionale possano fermarsi e si si inserisce così nella più ampia vocazione di Palazzo Strozzi come luogo aperto, accogliente e vitale nel cuore di Firenze, rafforzando il Cortile come spazio di incontro e socialità e contribuendo ad ampliare l’esperienza del Palazzo oltre la visita alle mostre.

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