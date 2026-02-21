Il portale ufficiale della Toscana

L’assessora Manetti in tour tra San Gimignano e Siena: cultura come rete viva dei territori

/ Redazione

Prosegue il tour istituzionale nei territori toscani dell’assessora alla cultura Cristina Manetti, che ha fatto tappa a San Gimignano e Siena per una giornata di incontri con amministratori e istituzioni culturali.

A San Gimignano, dopo il confronto in Comune con il sindaco Andrea Marrucci, Manetti ha partecipato alla giornata di studi al Complesso museale di Santa Chiara e ha discusso del sistema dei Musei Civici, del rilancio del Teatro dei Leggieri e dei progetti culturali cittadini, tra cui il Festival Orizzonti Verticali.

Nel pomeriggio la visita a Siena ha incluso l’incontro con il rettore Roberto Di Pietra all’Università di Siena, la tappa all’Accademia dei Fisiocritici e alla Fondazione Accademia Musicale Chigiana, dove ha incontrato il direttore artistico Nicola Sani.

La giornata si è conclusa con la visita ai principali Musei Civici, tra cui il Palazzo Pubblico, il Complesso museale Santa Maria della Scala e la Biblioteca comunale degli Intronati, fino al museo della Contrada della Pantera.

“La cultura in Toscana è una rete viva che unisce istituzioni, territori e comunità. Con questo tour vogliamo ascoltare, valorizzare e rafforzare le realtà locali, perché investire in cultura significa investire nella qualità della vita, nella conoscenza e nel futuro delle nostre città”, ha dichiarato l’assessora Cristina Manetti.

Il tour proseguirà nelle prossime settimane con nuove tappe, nell’ottica di consolidare il confronto diretto con amministratori, operatori culturali e cittadini su progetti, criticità e prospettive di sviluppo del sistema culturale toscano.

