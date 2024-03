Lavoro, aziende digital a caccia di talenti con Tech Jobs Fair

Tech Jobs Fair

Nel mondo tech e digital è altissima la richiesta di professionisti. Solo in Toscana sono oltre 3500 le ricerche attive. Per far incontrare talenti e aziende sbarca a Firenze Tech Jobs Fair. Un evento che mette in contatto talenti e aziende innovative a caccia di figure da integrare in organico. L’appuntamento è mercoledì 10 aprile dalle 14.30 alle 19.30 all’Innovation Center di Fondazione CR Firenze (Lungarno Soderini 21).

Il mondo tech e digital si conferma un settore in forte crescita (+25% di addetti in 8 anni a livello nazionale). Un settore dove si guadagnano cifre sopra la media, si gode di apprezzabili benefit e di una notevole dose di flessibilità in termini di orari e luoghi di lavoro. Al momento la domanda supera l’offerta: sono più le richieste che i professionisti disponibili sulla piazza.

Le figure più ricercate

“C’è ancora spazio per le imprese del territorio fiorentino che volessero prendere parte all’evento di matching. L’occupazione nel settore tech si è molto sviluppata negli ultimi anni, tanto che l’offerta fa fatica a tenere il passo della sempre maggiore domanda di personale specializzato” dichiara Rodolfo Duè, community builder e fondatore di Tech Jobs Fair.

Secondo le rilevazioni di Comptia, nel terzo trimestre 2022 si sono registrate in Italia 54mila ricerche, di cui 20mila rivolte a software developers, programmers and web, 17mila a systems analysts e cybersecurity, 6mila per network and systems admin and technicians e 5mila nei confronti di IT support specialists and technicians.

Un settore in forte espansione

“I servizi IT – aggiunge Duè – rappresentano uno dei comparti che ha fatto registrare il maggior sviluppo sia in termini di unità locali che nel numero di addetti: in particolare si osserva un incremento di circa il 25% in termini di addetti tra il 2012 e il 2020, accompagnato da una forte espansione anche in termini di unità locali (+14,5%). A questa crescita corrisponde un forte dinamismo del mercato del lavoro, segnato da retribuzioni che possono raggiungere gli 80k e superare i 160k euro l’anno, come rilevato dal nostro partner TechCompenso”.

“Un ambito – quello retributivo – in cui le aziende con sede produttiva in Italia sono costrette a giocare una partita fortemente competitiva con le big tech straniere, che possono permettersi incarichi full remote e notevoli benefit per i lavoratori. Di qui la necessità di creare una piattaforma che valorizzi le imprese presenti sul territorio, valore aggiunto per l’intero sistema Paese” sottolinea Duè.

Tech Jobs Fair, dal 2018 a oggi

Dal 2018, anno in cui si è tenuta la prima edizione a Pisa, città-icona in Italia per lo sviluppo tecnologico, Tech Jobs Fair è diventato punto di riferimento per l’incontro tra domanda e offerta nel settore. Tredici le edizioni organizzate da allora da nord a sud del Paese oltre che online, coinvolgendo complessivamente migliaia di iscritti (in media tra 100 e 300 persone per ogni evento) e circa 100 aziende con sede operativa in Italia.

Diverse le realtà imprenditoriali dell’area fiorentina che saranno presenti all’appuntamento del 10 aprile all’Innovation Center di Fondazione CR Firenze, tra cui: Volumio, C&P Engineering, Powersoft, Bobst e Teoresi.

Non solo un evento di incontro tra domanda e offerta, ma anche una giornata di formazione e informazione, con speech tecnici a cura delle aziende, presentazioni e momenti di networking. Per i potenziali candidati la partecipazione è gratuita, con iscrizioni online.