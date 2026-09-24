L’estate infinita: a Forte dei Marmi la stagione balneare è prolungata fino al 1° novembre

La spiaggia di Forte dei Marmi

L’estate non finisce con settembre, a Forte dei Marmi la stagione balneare viene prolungata fino al 1° novembre, alla luce del perdurare di condizioni atmosferiche favorevoli.

L’amministrazione comunale ha disposto la proroga delle attività stagionali degli stabilimenti balneari, che potranno quindi continuare a offrire i servizi previsti dal regolamento comunale anche nelle prossime settimane, nel rispetto di tutte le prescrizioni previste in materia di sicurezza balneare.

Una scelta che si inserisce nella volontà di accompagnare il cambiamento delle abitudini turistiche e di rendere il territorio sempre più attrattivo anche al di fuori dei mesi tradizionalmente legati alla stagione estiva. L’obiettivo è sostenere le attività economiche e, allo stesso tempo, offrire nuove opportunità sia ai visitatori sia a chi vive stabilmente a Forte dei Marmi.

“Forte dei Marmi deve saper vivere sempre di più oltre i mesi tradizionalmente estivi. Prolungare la stagione significa sostenere le attività, offrire maggiori opportunità a residenti e ospiti e accompagnare un cambiamento che è già in corso – ha detto il sindaco Bruno Murzi –. Vogliamo un paese vivo più a lungo durante l’anno, capace di cogliere nuove opportunità senza perdere la propria identità e la qualità che da sempre lo contraddistinguono”.

La proroga riguarda anche le aperture serali degli stabilimenti balneari. Le strutture che non abbiano ancora raggiunto il limite massimo delle 40 aperture previste per il 2026 potranno infatti utilizzare quelle ancora disponibili fino alla nuova scadenza del 1° novembre.

L’amministrazione comunale sottolinea come l’estensione della stagione rappresenti anche un modo per intercettare un turismo che negli ultimi anni ha modificato tempi e modalità di viaggio, con una maggiore distribuzione delle presenze lungo l’arco dell’anno.

Settembre e ottobre possono così diventare mesi in cui vivere il territorio con ritmi diversi, valorizzando il patrimonio ambientale, l’offerta turistica e la qualità dei servizi.

“Il turismo cambia e dobbiamo essere capaci di interpretare questo cambiamento – prosegue il sindaco Murzi –. Allungare la stagione non significa trasformare Forte dei Marmi in qualcosa di diverso, ma valorizzare meglio quello che già siamo. Non dobbiamo rincorrere altri modelli: dobbiamo continuare a essere Forte dei Marmi, aprendoci al futuro senza rinunciare alla nostra identità”.

La proroga guarda dunque non soltanto alla possibilità di sfruttare le favorevoli condizioni climatiche di questo periodo, ma anche a un’idea di località capace di mantenere una propria vitalità oltre il tradizionale calendario estivo.

Un modo per accompagnare l’evoluzione del turismo senza snaturare le caratteristiche che hanno reso Forte dei Marmi una delle destinazioni più conosciute della Versilia.