Liberazione di Firenze, Giani: “Una data scolpita nella storia della Toscana”

11 agosto: la Toscana ricorda la Liberazione di Firenze

L’11 agosto è un giorno che travalica i confini della città e parla all’intera comunità regionale. Firenze celebra l’82° anniversario della Liberazione dal nazifascismo, ricordando l’insurrezione del 1944 scattata al mattino presto al rintocco della Martinella, la storica campana della Torre di Arnolfo a Palazzo Vecchio.

Un appuntamento che unisce memoria, valori costituzionali e attualità, come ha sottolineato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani: “L’11 agosto è una data scolpita nella storia della città e della Toscana. Dopo mesi durissimi di occupazione, Firenze ritrovò la libertà grazie al coraggio dei partigiani, delle forze alleate e di una popolazione che seppe resistere, aiutare, combattere e non arrendersi”.

Per la Toscana, infatti, il riscatto del capoluogo è stato cruciale per l’intero territorio. “La Liberazione di Firenze – ha continuato il governatore – non fu soltanto la fine di un’occupazione: fu l’inizio di una nuova stagione fondata sulla democrazia, sulla libertà e sui valori che avrebbero poi trovato piena espressione nella Costituzione. Ricordare l’11 agosto significa rendere omaggio a chi rischiò e perse la vita per restituirci un Paese libero “.

Giani ha anche ricordato l’importanza del “ messaggio della Costituzione che viene votata nell’Assemblea Costituente 80 anni fa, che parla di ripudio della guerra del nostro Paese come mezzo per risolvere le controversie internazionali è quanto mai attuale, come è quanto mai attuale il ruolo della donna nella società “, ricordando l’omaggio reso dal corteo istituzionale alle donne partigiane, davanti alla lapide del Palagio di Parte Guelfa.

11 agosto: la Toscana ricorda la Liberazione di Firenze

Le celebrazioni a Firenze

Le celebrazioni ufficiali si sono aperte con i rintocchi sulla Torre di Arnolfo e sono poi proseguite con la deposizione delle corone ai Caduti in piazza dell’Unità e la cerimonia sull’Arengario di Palazzo Vecchio. Per la prima volta quest’anno il corteo istituzionale ha fatto tappa al Palagio di Parte Guelfa per omaggiare la lapide dedicata alle donne partigiane e ricordare l’80° anniversario del voto femminile.

Un passaggio fortemente voluto dalla sindaca di Firenze, Sara Funaro: “Abbiamo deciso di far deviare il corteo e farlo passare alla lapide. Un momento importante, un momento che accompagna queste celebrazioni. Nel passato troppo poco sono state ricordate le donne e le staffette partigiane che sono state fondamentali, come le nostre madri e le nostre nonne. Noi abbiamo il dovere di ricordare la loro storia per la loro memoria, ma soprattutto per le nuove generazioni, perché possano averle come esempio e come faro per realizzare i propri sogni “.

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Le note di Francesco Guccini