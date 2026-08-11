Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Attualità/

Liberazione di Firenze, Giani: “Una data scolpita nella storia della Toscana”

Celebrato l’82° anniversario dell’11 agosto 1944. Per la prima volta il corteo ha reso omaggio alle donne della Resistenza. Presenti, tra gli altri, il presidente della Regione e la sindaca Funaro

/ Redazione
11 agosto: la Toscana ricorda la Liberazione di Firenze

L’11 agosto è un giorno che travalica i confini della città e parla all’intera comunità regionale. Firenze celebra l’82° anniversario della Liberazione dal nazifascismo, ricordando l’insurrezione del 1944 scattata al mattino presto al rintocco della Martinella, la storica campana della Torre di Arnolfo a Palazzo Vecchio.

Un appuntamento che unisce memoria, valori costituzionali e attualità, come ha sottolineato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani: “L’11 agosto è una data scolpita nella storia della città e della Toscana. Dopo mesi durissimi di occupazione, Firenze ritrovò la libertà grazie al coraggio dei partigiani, delle forze alleate e di una popolazione che seppe resistere, aiutare, combattere e non arrendersi”.

Per la Toscana, infatti, il riscatto del capoluogo è stato cruciale per l’intero territorio. “La Liberazione di Firenze – ha continuato il governatore – non fu soltanto la fine di un’occupazione: fu l’inizio di una nuova stagione fondata sulla democrazia, sulla libertà e sui valori che avrebbero poi trovato piena espressione nella Costituzione. Ricordare l’11 agosto significa rendere omaggio a chi rischiò e perse la vita per restituirci un Paese libero“.

Giani ha anche ricordato l’importanza del “messaggio della Costituzione che viene votata nell’Assemblea Costituente 80 anni fa, che parla di ripudio della guerra del nostro Paese come mezzo per risolvere le controversie internazionali è quanto mai attuale, come è quanto mai attuale il ruolo della donna nella società“, ricordando l’omaggio reso dal corteo istituzionale alle donne partigiane, davanti alla lapide del Palagio di Parte Guelfa.

11 agosto: la Toscana ricorda la Liberazione di Firenze

Le celebrazioni a Firenze

Le celebrazioni ufficiali si sono aperte con i rintocchi sulla Torre di Arnolfo e sono poi proseguite con la deposizione delle corone ai Caduti in piazza dell’Unità e la cerimonia sull’Arengario di Palazzo Vecchio. Per la prima volta quest’anno il corteo istituzionale ha fatto tappa al Palagio di Parte Guelfa per omaggiare la lapide dedicata alle donne partigiane e ricordare l’80° anniversario del voto femminile.

Un passaggio fortemente voluto dalla sindaca di Firenze, Sara Funaro: “Abbiamo deciso di far deviare il corteo e farlo passare alla lapide. Un momento importante, un momento che accompagna queste celebrazioni. Nel passato troppo poco sono state ricordate le donne e le staffette partigiane che sono state fondamentali, come le nostre madri e le nostre nonne. Noi abbiamo il dovere di ricordare la loro storia per la loro memoria, ma soprattutto per le nuove generazioni, perché possano averle come esempio e come faro per realizzare i propri sogni“.

Le note di Francesco Guccini

Sono state le note di ‘Bella ciao‘, nella versione cantata da Francesco Guccini, a chiudere le celebrazioni in piazza della Signoria. Un omaggio al cantautore modenese scomparso il 6 agosto. “Con le sue parole e le sue canzoni ha saputo raccontare a generazioni diverse la memoria, l’impegno civile, la libertà, ricordandoci quanto sia importante non restare indifferenti davanti alla storia e Firenze oggi nel giorno della Liberazione lo vuole ricordare con affetto e gratitudine”, aveva detto nel suo discorso la sindaca Funaro. Un modo per ricordare “quello che a lui era carissimo: la libertà non è un bene che abbiamo ricevuto una volta per sempre, ce lo dobbiamo ricordare in ogni momento. La libertà vive soltanto se ogni giorno decidiamo di averne cura e questa oggi come allora allora è la responsabilità di ciascuno di noi“.

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Attualità / Redazione

Impianti sportivi, dalla Regione Toscana 10 milioni di euro per finanziare 32 progetti

Il presidente Giani presenta l'esito del bando: oltre 200 i Comuni partecipanti. L'obiettivo è reperire nuove risorse per far scorrere la lista dei beneficiari

Attualità / Redazione

Fi-Pi-Li, dalla Regione 4 milioni per la manutenzione straordinaria dell'asfalto

Risorse assegnate alla Città Metropolitana di Firenze per il biennio 2026-2027: servono a coprire i costi dei lavori urgenti e i rincari del nuovo contratto di gestione Global Service

Attualità / Redazione

Treni, sconto del 50% sugli abbonamenti di ottobre per i pendolari toscani

La misura straordinaria approvata dalla Giunta regionale mobilita 1,5 milioni di euro recuperati dalle penali inflitte a Trenitalia dopo i disagi causati dai lavori al ponte di Ponte al Pino a Firenze

Attualità

Stazione di Orbetello, sopralluogo per il rilancio della linea tirrenica

Attualità

Camaiore Estate, il sindaco Pierucci: "Il 6 agosto premio speciale per Carlo Conti"

Attualità

7,5 milioni dalla Regione Toscana per la tutela della costa di Marina di Pisa

Attualità

Variante di Staggia Senese, inaugurato il secondo lotto

Attualità

Lavoro, dalla Regione un nuovo piano di interventi: giovani, formazione e crisi aziendali

Attualità

Viaggi missionari, la Regione finanzia borse di studio per ragazze e ragazzi toscani

I più popolari su intoscana

Cultura / Redazione

“Secret Florence”: musica, cinema, danza e performing arts nei chiostri storici, cortili e luoghi della memoria

Enogastronomia / Redazione

Torna la Sagra del bignè a Orentano: una settimana di festa tra spettacoli, musica e tradizione

Attualità / Redazione

Rapporto Lunigiana 2026, Giani: “Occasione importante per parlare delle prospettive del territorio”

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.