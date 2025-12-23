Luca Carboni in concerto il 24 luglio al Musart Festival 2026

Luca Carboni - © Francesco Prandoni

Venerdì 24 luglio al Parco Mediceo di Pratolino, a Firenze, nell’ambito del Musart Festival arriva in concerto Luca Carboni per una grande festa live.

Dopo l’attesissimo ritorno alla musica dal vivo nei palazzi dello sport, la prossima estate l’artista bolognese porterà “RIO ARI O LIVE” nei festival, anfiteatri e luoghi storici di tutta Italia.

Sul palco del Musart Festival Luca Carboni proporrà le canzoni del suo lungo viaggio, alternando momenti di grande festa ad altri di intimità acustica.

“RIO ARI O” è il primo suono della voce dell’artista arrivato agli ascoltatori, ancora prima delle parole in “Ci stiamo sbagliando ragazzi”, la canzone che apre il suo primo disco “… intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film”. Un suono che è diventato un simbolo.

Il concerto di Luca Carboni va ad aggiungersi ai già annunciati live di Ben Harper & The Innocent Criminals (28 giugno, Pratolino), Mannarino (4 luglio, Pratolino), Alfa (11 luglio, Pratolino) e Claudio Baglioni (16 luglio, Prato delle Cornacchie, Parco delle Cascine). E altri grandi nomi sono in arrivo.

I biglietti saranno disponibili dalle ore 16 di martedì 23 dicembre su www.ticketone.it e nei punti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita.

Musart Festival 2026

28 giugno Ben Harper e The Innocent Criminals

4 luglio Mannarino

11 luglio Alfa

16 luglio Claudio Baglioni al parco delle Cornacchie

24 luglio Luca Carboni

