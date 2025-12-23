Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Musica/

Luca Carboni in concerto il 24 luglio al Musart Festival 2026

Dopo l’attesissimo ritorno alla musica dal vivo nei palazzi dello sport, la prossima estate l’artista bolognese porterà “RIO ARI O LIVE” nei festival, anfiteatri e luoghi storici di tutta Italia

/ Redazione
Luca Carboni - © Francesco Prandoni

Venerdì 24 luglio al Parco Mediceo di Pratolino, a Firenze, nell’ambito del Musart Festival arriva in concerto Luca Carboni per una grande festa live. 

Dopo l’attesissimo ritorno alla musica dal vivo nei palazzi dello sport, la prossima estate l’artista bolognese porterà “RIO ARI O LIVE” nei festival, anfiteatri e luoghi storici di tutta Italia.

Sul palco del Musart Festival Luca Carboni proporrà le canzoni del suo lungo viaggio, alternando momenti di grande festa ad altri di intimità acustica.

“RIO ARI O” è il primo suono della voce dell’artista arrivato agli ascoltatori, ancora prima delle parole in “Ci stiamo sbagliando ragazzi”, la canzone che apre il suo primo disco “… intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film”. Un suono che è diventato un simbolo.

Il concerto di Luca Carboni va ad aggiungersi ai già annunciati live di Ben Harper & The Innocent Criminals (28 giugno, Pratolino), Mannarino (4 luglio, Pratolino), Alfa (11 luglio, Pratolino) e Claudio Baglioni (16 luglio, Prato delle Cornacchie, Parco delle Cascine). E altri grandi nomi sono in arrivo.

I biglietti saranno disponibili dalle ore 16 di martedì 23 dicembre su www.ticketone.it e nei punti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita.

Musart Festival 2026

28 giugno Ben Harper e The Innocent Criminals
4 luglio Mannarino
11 luglio Alfa
16 luglio Claudio Baglioni al parco delle Cornacchie
24 luglio Luca Carboni

Prevendite
Sul sito ufficiale www.musartfestival.it, su www.ticketone.it e nei punti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita

Luca Carboni

 

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Musica / Costanza Baldini

Il trombettista Franco Baggiani e l'eredità viva di Miles Davis in "SMiles"

S’intitola “SMiles” il nuovo album del trombettista Franco Baggiani ispirato al periodo elettrico di Miles Davis, quello compreso tra il 1969 e il 1990, un’epoca di sconvolgimenti sonori, libertà improvvisativa e contaminazione tra jazz, rock e funk. Baggiani sarà in concerto al Teatro Metastasio di Prato il 16 febbraio per "Met Jazz 2026"

Musica / Costanza Baldini

Acoustic Rodeo Vol. 3: il Rodeo arriva su Marte e la musica torna in gara a Firenze

Sabato 27 dicembre al Circolo Vie Nuove di Firenze spazio alla Rodeo House Band, alla surreale gara dello “IIIIYaahhhh” e all’attesissimo premio per il miglior costume a tema cowboy marziano. Sul palco si alterneranno: Daniel Contaldo, Flame Parade, Kropotkin, Vicky Le Roy, Lee Handrow, Manitoba, Marc Lee, Marco Cocci e Myrto Da Bere

Musica / Redazione

La Fondazione Tempo Reale riceve il Premio alla Divulgazione Musicale Ezio Bosso

La prima edizione del Premio alla Divulgazione Musicale Ezio Bosso sarà trasmessa in differita lunedì 29 dicembre alle ore 23.00 su Rai3, Rai Radio2 e Canale 202 del Digitale Terrestre RaiPlay

Musica

La Bandabardò festeggia 25 anni di "Se mi rilasso collasso" con un nuovo tour e la ristampa in vinile

Musica

Il Rock Contest torna al Tenax e incorona i Prolex & Zac Blue

Musica

Premio Ciampi 2025: nuove voci che tengono viva una musica necessaria

Musica

La rinascita di Piero Pelù dopo l'acufene nel documentario "Rumore dentro"

Musica

Omar Pedrini porta a Lucca il suo Viaggio Senza Vento tra musica, amicizia e fumetto

Musica

Rock Contest 2025: torna il concorso dedicato ai nuovi talenti della musica italiana

I più popolari su intoscana

Viaggi / Chiara Bianchini

Un viaggio nel tempo sui treni storici della Toscana

Musica / Costanza Baldini

Popoli, culture e suoni di un mare che unisce: a Firenze le “Rotte mediterranee” di Paolo Angeli e Redi Hasa

Enogastronomia / Raffaella Galamini

Nella terra delle Vernaccia torna l’appuntamento con il Sangin Festival

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.