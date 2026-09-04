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L’Università di Firenze contro il caro affitti: il bando da 1 milione di euro per i fuori sede

La misura dell’Ateneo è destinata agli studenti e studentesse con Isee fino a 40mila euro e prevedere il rimborso delle spese di locazione

/ Redazione
Studenti dell’Università di Firenze

Un bando di 1 milione di euro per alleggerire il peso del caro affitti per gli studenti fuori sede. È questo l’obiettivo della misura straordinaria lanciata dall’Università di Firenze, e finanziata con risorse proprie, per rimborsoare le spese di locazione sostenute dai propri iscritti fuori sede nel corso dell’anno accademico 2025/2026.

Il rimborso delle spese di locazione per chi ha Isee fino a 40mila euro

L’iniziativa è destinata agli studenti e alle studentesse fuori sede con Isee fino a 40mila euro: l’importo del rimborso sarà definito in base alla fascia Isee di appartenenza.

Questa azione si configura come un contributo integrativo pensato per ampliare la platea dei beneficiari rispetto ai sostegni del Ministero dell’Università e della Ricerca – che prevede un contributo a favore di chi abbia un IseeE fino a 20mila euro – e delle misure previste dalle Agenzie Regionali per il Diritto allo Studio Universitario a favore degli studenti con Isee basso.

“Il caro affitti rappresenta oggigiorno uno dei principali ostacoli all’accesso e alla continuità degli studi universitari, specialmente in alcuni contesti urbani, e incide sempre più spesso anche sulle famiglie a medio reddito – commenta la rettrice Alessandra Petrucciil nostro obiettivo è rendere strutturale questa misura e riproporla per i prossimi anni accademici, dando continuità a una politica di sostegno che ampli il bacino dei beneficiari che non accedono ad altre tipologie di aiuti per il diritto allo studio e che favorisca lo studio in presenza, indispensabile per vivere appieno la vita universitaria e fruire di tutto ciò che l’Ateneo offre”.

Come partecipare al bando

La domanda per l’assegnazione del beneficio deve essere presentata da lunedì 7 settembre a mercoledì 7 ottobre. Per accedere al bando, gli studenti devono essere stati regolarmente iscritti, non oltre il primo anno fuori corso, a percorsi di laurea di primo o secondo livello presso l’Ateneo fiorentino nell’anno accademico 2025/2026 ed essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie.

La misura richiede inoltre la residenza fuori delle province di Firenze, Prato e Pistoia e il possesso di un contratto di locazione regolarmente registrato, oltre al rispetto dei requisiti di merito stabiliti dall’Ateneo. Non potranno accedere al beneficio coloro che hanno già usufruito di analoghi contributi pubblici per le medesime spese d’affitto.

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