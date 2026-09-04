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Tramvia di Firenze, nuova fase dei lavori in piazza Beccaria

Da venerdì 4 settembre in vigore ulteriori provvedimenti alla viabilità per l’avanzamento delle lavorazioni della pavimentazione in pietra sul lato di borgo La Croce

/ Redazione
Tramvia Piazza Beccaria - © Florence tv

Continuano a Firenze i lavori della tramvia per Bagno a Ripoli. Da venerdì 4 settembre saranno istituiti alcuni provvedimenti in piazza Beccaria per l’avanzamento delle lavorazioni della pavimentazione in pietra sul lato di borgo La Croce.

Sul lato viale Gramsci, sarà interessato l’incrocio con via Manzoni con chiusura della strada da via Leopardi. I veicoli diretti nel tratto non chiuso di via Leopardi potranno utilizzare l’itinerario viale Giovine Italia, via dell’Agnolo, via Santa Verdiana, via della Mattonaia, via Niccolini con rientro in via Leopardi.

Sarà inoltre chiusa la corsia lato edifici da Borgo La Croce a lato viale Giovine Italia. Per i veicoli provenienti dalla corsia lato edifici nel tratto viale Gramsci-Borgo La Croce sarà predisposta una corsia di rientro sul viale a centro piazza, in adiacenza al percorso pedonale. Questi provvedimenti saranno in vigore fino al 9 ottobre.

Il provvedimento, come fa sapere il Comune in una nota,  comporterà anche la rimozione temporanea delle postazioni di raccolta di Alia Plures: per garantire la continuità del servizio, i rifiuti differenziati potranno essere conferiti nella postazione di via Leopardi (fronte civico 12) che sarà potenziata. Questa configurazione sarà in vigore fino al 22 settembre.

Alia Plures ricorda che per ulteriori  informazioni è a disposizione il servizio del call center di Plures Alia telefonando ai numeri 800.888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e rete mobile), e consultare Aliaestra, la App gratuita per sistemi IOS ed Android, oppure il portale.

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