Maltempo in arrivo, codice giallo per temporali forti nella Toscana Settentrionale

La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un’allerta per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore

/ Redazione

Piogge e clima tipicamente autunnale nel corso del fine settimana su mezza Italia. Perturbazione in arrivo in Toscana, con pioggia e temporali. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, valida dalle 18 di sabato 15 novembre, e tutta la giornata di domenica 16 novembre per le zone settentrionali della regione.

Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma l’arrivo di due perturbazioni sull’Italia. La prima perturbazione ci raggiungerà già nella giornata di sabato 15 novembre, con piogge più frequenti su Liguria, Piemonte e Lombardia. Le precipitazioni tenderanno ad estendersi anche al Veneto e all’alta Toscana, intensificandosi localmente a causa della tanta energia anche in gioco (mari ancora fin troppo caldi per la stagione).

Domenica 16 novembre è previsto il passaggio della seconda perturbazione atlantica che sfonderà sull’Italia portando piogge battenti ancora una volta soprattutto sulle regioni del Nord e sulla Toscana. Dalla prossima settimana arriverà la prima ondata di freddo. La tendenza è quella di un nuovo peggioramento da martedì 28 al Centro Sud e da giovedì 20 irruzione di aria fredda dal Nord Europa.

 

