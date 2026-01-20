Il portale ufficiale della Toscana

Marco Masini pubblica “Perfetto imperfetto”: un nuovo disco che segna un cambiamento importante

A marzo uscirà il tredicesimo album in studio per il cantautore toscano che segna un profondo cambiamento. Marco Masini sarà in concerto al Nelson Mandela Forum di Firenze il 4 novembre, mentre a febbraio parteciperà al Festival di Sanremo in coppia con Fedez

Marco Masini - © Chiara Mirelli

Il 6 marzo esce “Perfetto Imperfetto”, il nuovo progetto discografico di Marco Masini, prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini e composto da 12 brani.

È il tredicesimo album in studio per il cantautore toscano che esce a un anno e mezzo dal precedente lavoro “10 Amori”, riflette un cambiamento importante sia dal punto vista artistico che personale vissuto con consapevolezza da Marco.

“Questo album rappresenta per me una vera e propria evoluzione: nel pensiero, nel modo di interpretare e di raccontare ciò che ha segnato un cambiamento profondo, sia umano che professionale – spiega Marco Masini – È anche il frutto di molte collaborazioni con ragazzi appartenenti a una nuova generazione, dai quali ho imparato a comunicare in modi diversi, attraverso sonorità nuove, una diversa impostazione vocale e un differente approccio all’espressione delle emozioni e dei sentimenti. È un lavoro nato da grandi collaborazioni e da una squadra straordinaria, che ha condiviso con me sentimenti, riflessioni e la consapevolezza di questo cambiamento”.

Fanno parte della tracklist dei formati fisici dell’album sia “Male necessario” brano con cui Fedez & Masini hanno partecipato al 76° Festival di Sanremo, sia “Bella Stronza” (Fedez, Marco Masini, FT Kings), versione personale e contemporanea di un brano già iconico della musica italiana che nella scorsa edizione del Festival ha conquistato il terzo posto nella serata dei duetti.

Il singolo: “E poi ti ho visto cadere”

Venerdì 23 gennaio sarà disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali “E poi ti ho visto cadere”, brano che anticipa il progetto discografico.

Il brano scritto e composto da Cesare Chiodo, Antonio Iammarino, Marco Masini e Simone Zampieri, tramite il testo e le scelte di arrangiamento racconta, con un sound e un ritmo coinvolgente e dinamico, il percorso emotivo di chi sceglie di chiudere una relazione.

”E poi ti ho visto cadere è il racconto di una persona che decide di porre fine a una storia quando si accorge che il sentimento si è trasformato, e non si sente più innamorato – racconta Marco Masini – Ciò che accade dopo può essere inaspettato: assistere alla “caduta” dell’altra persona, dolorosa per entrambi, anche per chi lascia. L’arrangiamento accompagna il passaggio dalla spensierata energia iniziale di chi sente arrivare il momento di rinascere e di ripartire al momento in cui questa stessa energia si sgretola davanti alla disperazione della persona che si sta lasciando. L’amore era finito davvero?”.

Marco Masini: tutte le date del tour 2026

Marco Masini parteciperà al prossimo Festival di Sanremo insieme a Fedez, che si terrà al Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio. 

Il suo 2026 sarà anche all’insegna di appuntamenti speciali dal vivo da condividere insieme al suo pubblico con 5 date evento nei palasport di tutta italia.

Il 3 novembre all’Unipol Forum di Milano, il 4 novembre al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 7 novembre al Kioene Arena di Padova, il 13 novembre al Palazzo dello Sport di Roma e il 14 novembre al Pala Partenope di Napoli.

I biglietti sono disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info www.friendsandpartners.it).

Marco Masini, Perfetto imperfetto

