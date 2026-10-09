MercaFest, Mercafir apre le porte per una giornata dedicata al cibo, alle famiglie e alla sostenibilità

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Una giornata per scoprire da vicino il mercato agroalimentare di Firenze, imparare divertendosi e riflettere sul futuro del sistema del cibo. Sabato 18 ottobre, dalle 10 alle 18, Mercafir apre le porte alla città con la prima edizione di MercaFest, in programma negli spazi del mercato con ingresso da viale A. Guidoni 176.

“Gustando…s’impara” è il claim scelto per l’iniziativa, che propone un programma pensato per coinvolgere grandi e piccoli attraverso momenti ludici, food truck, laboratori esperienziali dedicati alla riscoperta dei sapori autentici e attività di sensibilizzazione sul valore del cibo. Accanto agli appuntamenti rivolti alle famiglie, spazio anche al confronto sulle politiche alimentari e sulle prospettive di sviluppo del sistema agroalimentare locale.

MercaFest segna un nuovo passo nel percorso di apertura di Mercafir verso Firenze e il suo territorio. L’obiettivo è rafforzare il ruolo del mercato come luogo di connessione tra i diversi attori della filiera, capace di promuovere idee e progetti per un sistema alimentare più sostenibile, equo e vicino ai cittadini. Un percorso che punta anche alla creazione di un tavolo di confronto tra produttori, trasformatori, distributori, ristoratori e consumatori, con l’ambizione di contribuire alla definizione di una vera strategia alimentare urbana.

L’iniziativa, realizzata con il patrocinio del Comune di Firenze, vede come partner Banco Alimentare della Toscana e Mercato delle Opportunità, con il sostegno di Fondazione CR Firenze e Unicoop Firenze.

Il futuro di Mercafir: verso un Food Hub del territorio

A partire dalle 10 è in programma il talk dedicato al futuro di Mercafir e al percorso di rilancio del Centro Alimentare Polivalente. Al centro del confronto, il progetto di trasformazione in un Food Hub, una piattaforma fisica e digitale dedicata all’aggregazione, alla logistica e alla commercializzazione del cibo del territorio.

L’ambizione è costruire un’infrastruttura capace di avvicinare le campagne ai luoghi di consumo, dalle scuole alle tavole dei cittadini, rafforzando le filiere locali e favorendo una distribuzione più efficiente delle risorse alimentari. Un focus specifico sarà dedicato anche al ruolo dei mercati cittadini all’interno di un sistema alimentare urbano più integrato.

“MercaFest rappresenta un’occasione importante per aprire le porte di Mercafir alla città e per rafforzare il legame tra Firenze, il suo territorio e il sistema agroalimentare. Parlare di cibo significa parlare anche di ambiente, sostenibilità, salute, educazione e qualità della vita: dimensioni profondamente connesse tra loro” ha sottolineato Paola Galgani, vicesindaca e assessora all’Ambiente del Comune di Firenze: “In questo senso, il tema dell’economia circolare assume un ruolo centrale: ridurre gli sprechi, valorizzare le eccedenze, utilizzare al meglio le risorse e rafforzare le filiere locali significa costruire un sistema alimentare più sostenibile. Anche per questo è importante mettere in relazione tutti i soggetti della filiera, dai produttori ai distributori, dalla ristorazione ai consumatori, creando nuove occasioni di collaborazione e di recupero di valore. Come Amministrazione comunale vogliamo contribuire a costruire una politica del cibo capace di tenere insieme sostenibilità ambientale, inclusione sociale e sviluppo del territorio. Mercafir può svolgere un ruolo strategico in questo percorso, diventando sempre più un luogo di connessione tra la città e le campagne e un laboratorio concreto di buone pratiche, dove il cibo non rappresenti soltanto una merce, ma una risorsa da valorizzare lungo tutta la filiera».

Per Gianni Tapinassi, presidente di Mercafir, la manifestazione rappresenta soprattutto l’avvio di un percorso di più ampio respiro: “MercaFest non è solo una festa: vuole essere il calcio d’inizio di una politica del cibo per Firenze. La filiera del cibo attraversa una crisi di sostenibilità che è insieme ambientale, sociale ed economica. Sono convinto che una delle risposte più efficaci risieda nei sistemi agroalimentari locali”.

“In questo quadro, i mercati all’ingrosso sono chiamati a un ruolo nuovo: non soltanto infrastrutture di scambio, ma soggetti capaci di promuovere uno sviluppo locale fondato sulla sostenibilità. È in questa prospettiva che guardiamo al futuro di Mercafir. Nel rilancio delle sue funzioni, il Centro Alimentare Polivalente può diventare un Food Hub: una piattaforma fisica e digitale di aggregazione, logistica e commercializzazione del cibo locale, al servizio di un sistema agroalimentare più equo e sostenibile. Un modello capace di ripensare l’intero percorso che va dalle campagne alle scuole e alle tavole dei cittadini, tenendo insieme tutela dell’ambiente, equità sociale ed educazione alimentare”.

Banco Alimentare: laboratori e strumenti contro lo spreco

Tra i protagonisti della giornata ci sarà anche Banco Alimentare della Toscana ODV ETS, impegnato nel sensibilizzare i cittadini sul valore del recupero delle eccedenze e sulla prevenzione dello spreco alimentare. In programma laboratori rivolti a bambini e ragazzi, dedicati al recupero e al riutilizzo del cibo, oltre alla presentazione di una nuova app gratuita pensata per coinvolgere il pubblico in modo semplice e interattivo e stimolare una riflessione sulle abitudini quotidiane.

“Ringraziamo Mercafir per l’opportunità di essere presenti a MercaFest, un’iniziativa che rafforza una collaborazione virtuosa tra istituzioni, imprese e realtà del Terzo Settore», afferma Irene Cappella, direttrice dell’Associazione Banco Alimentare della Toscana ODV ETS. «Sarà un’occasione importante per raccontare ai cittadini l’impegno quotidiano di Banco Alimentare della Toscana nel contrasto allo spreco alimentare e sensibilizzare ciascuno sulle azioni concrete che può adottare nella propria quotidianità”.

“Durante MercaFest presenteremo anche una nuova app gratuita, pensata per coinvolgere i cittadini in modo semplice e interattivo e aiutarli a riflettere sulle proprie abitudini rispetto allo spreco. Saremo inoltre presenti con laboratori dedicati a bambini e ragazzi sui temi del recupero e del riutilizzo del cibo”.

L’associazione, nata trent’anni fa proprio come risposta allo spreco alimentare, promuove il recupero delle eccedenze per destinarle alle persone in difficoltà: “Recuperare un alimento significa impedirne la perdita, ma soprattutto trasformarlo in un’occasione di incontro, condivisione e sostegno per le persone che vivono situazioni di difficoltà o fragilità sociale”.

Con MercaFest, Mercafir si propone così di avvicinare i cittadini al mondo del cibo, rendendo visibile il lavoro che lega produzione, distribuzione e consumo e promuovendo una cultura alimentare fondata sulla consapevolezza, sulla sostenibilità e sulla valorizzazione delle risorse del territorio.