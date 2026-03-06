Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Attualità/

Mercato immobiliare: aumentano le compravendite e il valore degli immobili in Toscana

Il presidente della Regione Giani alla presentazione del rapporto FIAIP ha sottolineato la necessità di contrastare l’emergenza casa

/ Redazione
- © David Adobestock

Aumentano le compravendite ed il valore degli immobili in Toscana. È il dato che emerge dalla presentazione del rapporto FIAIP (Federazione degli Agenti Immobiliari Professionali) sull’andamento del mercato immobiliare in Toscana nel secondo semestre 2025.

Un appuntamento tradizionale che si è tenuto stamattina a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze. All’incontro è intervenuto con un breve saluto anche il presidente della Regione Eugenio Giani che, oltre a sottolineare il dato principale, ha indicato la necessità adottare azioni più incisive per cercare di contrastare un’emergenza costante, in una fase in cui la fascia debole della popolazione è in crescita. A partire da interventi di rigenerazione urbana senza ulteriore consumo di suolo.

Giani: tutelare il diritto alla casa

“Rispetto agli anni precedenti – ha detto Giani – il dato che si afferma con chiarezza è la crescita delle compravendite e dei valori degli immobili, a differenza di una tendenza al ribasso in anni molto recenti. Per la Toscana supera il 10%, il doppio del dato nazionale. Questo mostra l’appetibilità della Toscana, in particolare nei centri più turistici o in quelli universitari, ma anche una tendenza a considerare ancora una volta la casa come un investimento. Elemento che però può penalizzare il diritto alla casa per le fasce più deboli della popolazione. Ma anche una spinta per i soggetti pubblici a farvi fronte, attraverso uno sviluppo sostenibile ed un consumo di suolo zero con la rigenerazione di spazi urbani inutilizzati. L’analisi di questi dati  è fonte importante per la Regione e per il decisore politico. Per valutare e capire come agire per venire incontro alle esigenze della popolazione, e di stimolo verso interventi tesi ad affermare uno dei diritti costituzionali per eccellenza”.

FIAIP: Toscana tra le regioni più attrattive

Secondo i dati presentati da FIAIP in Toscana nel 2025 le compravendite sono aumentate fino al 12%.
“La Toscana si è confermata tra le regioni più attrattive d’Italia. Non a caso una delle province più più attrattive è rimasta Firenze ha detto Alessandro Lombardi, presidente FIAIP Toscana – Firenze ha l’attrattiva classica delle prime case, ma pure del turismo. Ci sono acquisti da parte di stranieri anche su Lucca, su Grosseto, sulle province fondamentalmente sulla costa, dove le compravendite sono andate molto bene. È un mercato in salute, aiutato anche dall’accesso al credito.”

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Attualità / Redazione

Le trasformazioni del paesaggio nella nuova edizione del Premio architettura Toscana

La presentazione della quinta edizione in Consiglio Regionale. Saccardi: "Strumento che può valorizzare il territorio e sostenere una cultura del costruire fondata su qualità, collaborazione e rigenerazione”

Attualità / Redazione

A Firenze Women4Football celebra le protagoniste del calcio femminile italiano

Il 16 marzo nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio i premi dell’Associazione Italiana Calciatori alle migliori giocatrici della stagione 2024-25

Attualità / Redazione

L'ospedale Meyer di Firenze lancia un progetto per la salute mentale degli adolescenti

L'iniziativa punta a potenziare gli interventi tempestivi sui giovani tra i 12 e i 17 anni in grave sofferenza psicologica o psichiatrica

Attualità

Ciclismo d’epoca: dal 13 al 15 marzo torna La Lastrense

Attualità

Sci alpino, ad Alice Pazzaglia le Ali del Pegaso del Consiglio regionale

Attualità

Riparte la Task Force di Giovanisì: ragazze e ragazzi protagonisti del cambiamento

Attualità

“La Partita Applaudita”, il weekend del fair play conquista tre regioni

Attualità

Rigenerazione urbana: 5,8 milioni per 13 comuni della Toscana diffusa

Attualità

Francesco Maestrelli riceve le Ali del Pegaso dal Consiglio regionale

I più popolari su intoscana

Attualità / Redazione

A Carrarafiere aprono Balnearia e Tirreno Ct: oltre 400 espositori con tutte le novità del turismo da spiaggia

Storie / Clara D'Acunto

Nicla, in coma dopo il parto: il podcast degli amici per non farle perdere i ricordi

Ambiente / Redazione

Come smaltire l’albero di Natale dopo le feste? Consigli pratici e sostenibili

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.