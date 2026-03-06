Mercato immobiliare: aumentano le compravendite e il valore degli immobili in Toscana

- © David Adobestock

Aumentano le compravendite ed il valore degli immobili in Toscana. È il dato che emerge dalla presentazione del rapporto FIAIP (Federazione degli Agenti Immobiliari Professionali) sull’andamento del mercato immobiliare in Toscana nel secondo semestre 2025.

Un appuntamento tradizionale che si è tenuto stamattina a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze. All’incontro è intervenuto con un breve saluto anche il presidente della Regione Eugenio Giani che, oltre a sottolineare il dato principale, ha indicato la necessità adottare azioni più incisive per cercare di contrastare un’emergenza costante, in una fase in cui la fascia debole della popolazione è in crescita. A partire da interventi di rigenerazione urbana senza ulteriore consumo di suolo.

Giani: tutelare il diritto alla casa

“Rispetto agli anni precedenti – ha detto Giani – il dato che si afferma con chiarezza è la crescita delle compravendite e dei valori degli immobili, a differenza di una tendenza al ribasso in anni molto recenti. Per la Toscana supera il 10%, il doppio del dato nazionale. Questo mostra l’appetibilità della Toscana, in particolare nei centri più turistici o in quelli universitari, ma anche una tendenza a considerare ancora una volta la casa come un investimento. Elemento che però può penalizzare il diritto alla casa per le fasce più deboli della popolazione. Ma anche una spinta per i soggetti pubblici a farvi fronte, attraverso uno sviluppo sostenibile ed un consumo di suolo zero con la rigenerazione di spazi urbani inutilizzati. L’analisi di questi dati è fonte importante per la Regione e per il decisore politico. Per valutare e capire come agire per venire incontro alle esigenze della popolazione, e di stimolo verso interventi tesi ad affermare uno dei diritti costituzionali per eccellenza”.

FIAIP: Toscana tra le regioni più attrattive

Secondo i dati presentati da FIAIP in Toscana nel 2025 le compravendite sono aumentate fino al 12%.

“La Toscana si è confermata tra le regioni più attrattive d’Italia. Non a caso una delle province più più attrattive è rimasta Firenze – ha detto Alessandro Lombardi, presidente FIAIP Toscana – Firenze ha l’attrattiva classica delle prime case, ma pure del turismo. Ci sono acquisti da parte di stranieri anche su Lucca, su Grosseto, sulle province fondamentalmente sulla costa, dove le compravendite sono andate molto bene. È un mercato in salute, aiutato anche dall’accesso al credito.”