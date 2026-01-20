Messa in Duomo a Firenze per il presidente della Fiorentina Rocco Commisso

Rocco Commisso – Stadio Artemio Franchi - © Ansa - Claudio Giovannini

Una messa in suffragio di Rocco Commisso, il presidente della Fiorentina scomparso il 16 gennaio a 76 anni, si terrà il 26 gennaio alle 18 in Duomo a Firenze.

Lo ha reso noto la famiglia del presidente viola e la Fiorentina spiegando che “sarà questa l’occasione per tutti i tifosi viola e per tutti i cittadini di essere vicini alla famiglia Commisso in questo momento di dolore e sofferenza e di rendere omaggio alla memoria di un uomo che si è così profondamente legato alla città di Firenze ed ai colori viola e la cui memoria rimarrà, per sempre, legata alla Fiorentina ad a Firenze”.

A presiedere la messa nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore sarà il cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo emerito di Firenze.

I funerali in diretta streaming da New York

Sempre la Fiorentina ha reso noto che i funerali di Commisso, che si terranno nella chiesa di St.Patrick a New York il 21 gennaio alle 10 (le 16 in Italia), potranno essere seguiti in diretta streaming attraverso due link messi a disposizione dalla St. Patrick’s Cathedral sul suo canale Youtube e sul sito ufficiale.

Per la Fiorentina ai funerali a New York sarà presente il direttore generale Alessandro Ferrari. Parteciperà anche l’ex direttore sportivo Daniele Pradè. Ci sarà inoltre la sindaca di Firenze Sara Funaro.