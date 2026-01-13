Moda e creatività under 35 a “Radici future”: giovani talenti per l’identità toscana

Radici Future

Tradizione e visione contemporanea si incontrano nel cuore di Firenze durante la settimana di Pitti Immagine Uomo, grazie a “Radici future: Giovani talenti per l’identità toscana”, l’evento a cura di giovanisì (il progetto regionale per l’autonomia dei giovani) che restituisce lo sguardo delle nuove generazioni su ciò che la Toscana è oggi — e su ciò che può diventare — attraverso moda, arte e design.

L’appuntamento è per giovedì 15 gennaio dalle 17 alle 19, presso la sede della Presidenza della Regione Toscana, in Palazzo Strozzi Sacrati.

Nel corso della serata, al quale saranno presenti il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e il sottosegretario alla Presidenza Bernard Dika, saranno presentati i lavori realizzati dai giovani studenti under 35 che sono stati chiamati a interpretare l’identità culturale regionale attraverso linguaggi contemporanei.

Durante la serata saranno esposte le proposte creative sviluppate dai partecipanti: grafiche per capi e accessori di moda che raccontano la Toscana, i suoi valori e il suo immaginario con uno sguardo innovativo e attuale.

Il progetto “Giovani talenti per l’identità toscana”, realizzato in collaborazione con l’ITS MITA Academy, è nato con l’obiettivo di sostenere e valorizzare la creatività dei giovani come leva per la promozione di un’immagine della Toscana contemporanea, riconoscibile e rappresentativa.

“Un percorso nato per dare voce ai giovani, al quale tanti studenti hanno risposto con entusiasmo- ha detto il presidente Eugenio Giani- Hanno avuto l’opportunità di mettersi alla prova, condividere la propria visione creativa e contribuire alla costruzione di una narrazione attuale dell’identità regionale, in dialogo con il mondo della moda e del design”.

“Siamo molto curiosi di vedere il prossimo 15 gennaio le proposte delle ragazze e dei ragazzi in merito a qualcosa che li riguarda e che ci riguarda tutti da vicino: l’identità toscana- ha detto il sottosegretario Dika – Sono convinto che sapranno sorprenderci. Del resto la moda è eccellenza del nostro territorio e la settimana di Pitti che si sta per aprire ce lo dimostra. Quale migliore occasione dunque per rendere i giovani protagonisti e artefici di un brand, quello della Toscana, a cui tutto il mondo guarda con interesse. Grazie all’ITS MITA e ai partner che hanno reso possibile questo progetto”.