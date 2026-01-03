Il portale ufficiale della Toscana

Pitti Uomo 109, a Firenze il meglio della moda maschile: 750 brand presentano le nuove collezioni

Dal 13 al 16 gennaio alla Fortezza da Basso quattro giorni dedicati alle proposte maschili per la stagione invernale 2026-2027: il 47 per cento di marchi stranieri

La moda maschile guarda al futuro con l’edizione numero 109 di Pitti Immagine Uomo, in programma dal 13 al 16 gennaio 2026 a Firenze, negli spazi della Fortezza da Basso. Oltre 750 marchi presenteranno le collezioni autunno-inverno 2026-2027, con una partecipazione internazionale di circa il 47 per cento, confermando il ruolo della manifestazione come punto di riferimento per compratori e stampa specializzata provenienti dai principali mercati globali.

“Ogni edizione di Pitti Uomo è il risultato di ricerche, viaggi, connessioni che il nostro team intreccia studiando a fondo le principali scene fashion, andando sul campo a incontrare designer e brand, per vedere come lavorano, come si muovono e come vengono percepiti”, commenta Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine.

“Con la stessa attenzione – aggiunge –  visitiamo i negozi e i department store, ne ascoltiamo le diverse esigenze. Pitti Uomo nasce da qui, dall’osservazione e, di conseguenza, dall’intuizione di come l’offerta si incontra con la domanda. Per questo, venire a Firenze è sinonimo di opportunità concrete, soprattutto in un momento come quello attuale di indubbia trasformazione”.

Motion, il tema dell’edizione numero 109

Il tema di quest’edizione, Motion, è interpretato nella campagna visiva da Chris Vidal e Tuomas Laitinen di SSAW: immagini in bianco e nero catturano il dinamismo e la continuità, con capi firmati Soshiotsuki. Gli allestimenti della Fortezza da Basso sono parte integrante dell’esperienza.

Nel piazzale centrale debutta l’installazione “Ancient/New Site” dell’architetto e scultore Marc Leschelier, mentre la sezione Futuro Maschile, ripensata dagli architetti di DWA, ospita anche HiBeauty, spazio dedicato alla profumeria di ricerca e alla contaminazione tra moda e bellezza.

Confermate le cinque sezioni del salone — Fantastic Classic, Futuro Maschile, Dynamic Attitude, Superstyling e I Go Out — che coprono l’intero panorama della moda maschile, dal classico alla ricerca, fino all’abbigliamento per l’esterno, offrendo un’esperienza completa e immersiva per visitatori e operatori.

