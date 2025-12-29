Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Musica/

Nasce “Arìa di musica” la nuova Academy per i giovani talenti di Arezzo Wave

La Residenza artistica musicale è finanziata con le risorse del PR FSE+ Toscana 2021/27 e rientra nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani. La call per partecipare aprirà nel mese di gennaio e sarà rivolta a giovani artisti e artiste under 36

/ Redazione
Concerto

ARÌA DI MUSICA – Arezzo Rock Italian Academy è il nuovo progetto di Fondazione Arezzo Wave Italia per sostenere le nuove generazioni della musica ideato in occasione dei 40 anni di Arezzo Wave. L’iniziativa ha ottenuto il finanziamento della Regione Toscana nell’ambito del bando FSE+ dedicato alle Residenze Artistiche Musicali.

Il progetto si configura come una residenza artistica musicale rivolta a giovani musicisti e musiciste under 36, singoli o riuniti in duo, band e collettivi. Un percorso che prenderà vita nel corso del 2026 e che troverà il suo momento culminante sul palco della 40ª edizione di Arezzo Wave.

Attraverso una call pubblica saranno selezionati fino a 18 artisti, chiamati a lavorare insieme su progetti musicali condivisi per stimolare scambio, contaminazione e collaborazione.

Al centro di ARÌA DI MUSICA ci sarà la reinterpretazione creativa: i partecipanti rileggeranno brani iconici degli artisti che hanno segnato la storia di Arezzo Wave trasformandoli attraverso il proprio linguaggio e la propria visione, in un dialogo continuo tra memoria musicale, contemporaneità e identità artistica.

Accanto alla pratica musicale (composizione, arrangiamento e performance), Arezzo Rock Italian Academy affronterà anche alcuni temi centrali nel panorama musicale odierno: creatività e identità artistica, tutela dei diritti e sostenibilità del lavoro musicale, intelligenza artificiale applicata alla musica, produzione, comunicazione e nuovi linguaggi.

Il percorso sarà arricchito dall’incontro con artisti e professionisti di rilievo nazionale che condivideranno con i giovani esperienze e visioni.

Il progetto ARìA DI MUSICA culminerà in una restituzione pubblica finale, pensata come appuntamento speciale che si inserirà nel calendario di Arezzo Wave, arricchendo l’offerta culturale complessiva con una serata dedicata ai nuovi talenti e al percorso formativo svolto.

ARÌA DI MUSICA è uno dei sei progetti selezionati a livello regionale ed è l’unico della provincia di Arezzo ad aver ottenuto il finanziamento: un riconoscimento che rafforza il ruolo storico di Arezzo Wave come spazio di scoperta, sperimentazione e crescita per le nuove generazioni di artisti.

La call pubblica per partecipare al progetto aprirà nel mese di gennaio e sarà rivolta a giovani artisti e artiste under 36 con l’obiettivo di accompagnare l’avvio o il consolidamento di una professione nel settore musicale. I requisiti completi e le modalità di candidatura saranno comunicati a breve.

La Residenza artistica musicale è finanziata con le risorse del PR FSE+ Toscana 2021/27 e rientra nell’ambito di giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Musica / Redazione

L'ultimo regalo di un anno straordinario: Lucio Corsi e la canzone "Notte di Natale"

L'artista di Vetulonia spiega che il pezzo "è una storia (forse d’amore) ambientata nel vento freddo di dicembre, in quell’aria triste che mi piace tipica del periodo"

Musica / Redazione

Luca Carboni in concerto il 24 luglio al Musart Festival 2026

Dopo l’attesissimo ritorno alla musica dal vivo nei palazzi dello sport, la prossima estate l’artista bolognese porterà “RIO ARI O LIVE” nei festival, anfiteatri e luoghi storici di tutta Italia

Musica / Costanza Baldini

Il trombettista Franco Baggiani e l'eredità viva di Miles Davis in "SMiles"

S’intitola “SMiles” il nuovo album del trombettista Franco Baggiani ispirato al periodo elettrico di Miles Davis, quello compreso tra il 1969 e il 1990, un’epoca di sconvolgimenti sonori, libertà improvvisativa e contaminazione tra jazz, rock e funk. Baggiani sarà in concerto al Teatro Metastasio di Prato il 16 febbraio per "Met Jazz 2026"

Musica

La Bandabardò festeggia 25 anni di "Se mi rilasso collasso" con un nuovo tour e la ristampa in vinile

Musica

Il Rock Contest torna al Tenax e incorona i Prolex & Zac Blue

Musica

Premio Ciampi 2025: nuove voci che tengono viva una musica necessaria

Musica

La rinascita di Piero Pelù dopo l'acufene nel documentario "Rumore dentro"

Musica

Omar Pedrini porta a Lucca il suo Viaggio Senza Vento tra musica, amicizia e fumetto

Musica

Rock Contest 2025: torna il concorso dedicato ai nuovi talenti della musica italiana

I più popolari su intoscana

Innovazione / Redazione

Lo studio dell’Università di Pisa: il cervello adulto può modificarsi e imparare grazie al “Pulvinar”

Ambiente / Marta Mancini

La Toscana inaugura la sua prima Zona Silenziosa tra Pontassieve e Borgo San Lorenzo

Cultura / Redazione

Gli “Animali Sacri” di Rita Pedullà in mostra alla Galleria CasaAbitata di Firenze

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.