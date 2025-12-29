Nasce “Arìa di musica” la nuova Academy per i giovani talenti di Arezzo Wave

Concerto

ARÌA DI MUSICA – Arezzo Rock Italian Academy è il nuovo progetto di Fondazione Arezzo Wave Italia per sostenere le nuove generazioni della musica ideato in occasione dei 40 anni di Arezzo Wave. L’iniziativa ha ottenuto il finanziamento della Regione Toscana nell’ambito del bando FSE+ dedicato alle Residenze Artistiche Musicali.

Il progetto si configura come una residenza artistica musicale rivolta a giovani musicisti e musiciste under 36, singoli o riuniti in duo, band e collettivi. Un percorso che prenderà vita nel corso del 2026 e che troverà il suo momento culminante sul palco della 40ª edizione di Arezzo Wave.

Attraverso una call pubblica saranno selezionati fino a 18 artisti, chiamati a lavorare insieme su progetti musicali condivisi per stimolare scambio, contaminazione e collaborazione.

Al centro di ARÌA DI MUSICA ci sarà la reinterpretazione creativa: i partecipanti rileggeranno brani iconici degli artisti che hanno segnato la storia di Arezzo Wave trasformandoli attraverso il proprio linguaggio e la propria visione, in un dialogo continuo tra memoria musicale, contemporaneità e identità artistica.

Accanto alla pratica musicale (composizione, arrangiamento e performance), Arezzo Rock Italian Academy affronterà anche alcuni temi centrali nel panorama musicale odierno: creatività e identità artistica, tutela dei diritti e sostenibilità del lavoro musicale, intelligenza artificiale applicata alla musica, produzione, comunicazione e nuovi linguaggi.

Il percorso sarà arricchito dall’incontro con artisti e professionisti di rilievo nazionale che condivideranno con i giovani esperienze e visioni.

Il progetto ARìA DI MUSICA culminerà in una restituzione pubblica finale, pensata come appuntamento speciale che si inserirà nel calendario di Arezzo Wave, arricchendo l’offerta culturale complessiva con una serata dedicata ai nuovi talenti e al percorso formativo svolto.

ARÌA DI MUSICA è uno dei sei progetti selezionati a livello regionale ed è l’unico della provincia di Arezzo ad aver ottenuto il finanziamento: un riconoscimento che rafforza il ruolo storico di Arezzo Wave come spazio di scoperta, sperimentazione e crescita per le nuove generazioni di artisti.

La call pubblica per partecipare al progetto aprirà nel mese di gennaio e sarà rivolta a giovani artisti e artiste under 36 con l’obiettivo di accompagnare l’avvio o il consolidamento di una professione nel settore musicale. I requisiti completi e le modalità di candidatura saranno comunicati a breve.

La Residenza artistica musicale è finanziata con le risorse del PR FSE+ Toscana 2021/27 e rientra nell’ambito di giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.