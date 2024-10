Nasce un nuovo centro per l’impiego a San Giovanni Valdarno

Centri per l’impiego

San Giovanni Valdarno avrà un Centro per l’Impiego grazie a un accordo con l’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego. Ad annunciarlo l’assessora alla formazione professionale e al lavoro Alessandra Nardini e la sindaca Valentina Vadi. Il servizio verrà finanziato grazie alle risorse del Pnrre al piano di potenziamento dei servizi per l’impiego che si aggirano intorno ai 510mila euro.

I nuovi spazi costituiranno il 54esimo Centro per l’Impiego della rete regionale dei servizi pubblici per l’impiego diffusa in tutta la Toscana. I nuovi servizi, che saranno dotati di 12 postazioni, verranno realizzati all’interno del nuovo Polo per le funzioni sociali di San Giovanni Valdarno che sorgerà al primo piano di un edificio industriale di proprietà del Comune in via Emilio Gadda 17, oggetto di riqualificazione, al termine della quale si insedieranno alcune attività, tra cui nuovi uffici comunali.

Il nuovo Centro per l’Impiego si estenderà su 335 metri quadri, circa un quarto dei 1335 metri quadri di superficie complessiva. Si prevede di concludere i lavori entro un anno e mezzo. La nascita del nuovo Centro renderà più capillari ed efficienti i punti di accesso alle politiche attive del lavoro nel Valdarno Aretino, che offrono servizi gratuiti a disposizione di cittadine, cittadine e imprese. Ad oggi, al netto degli sportelli decentrati aperti negli ultimi mesi, nella zona era presente un solo centro, quello di Montevarchi.

nuovo cpi san giovanni valdarno – presentazione progetto – ottobre 2024

“Assieme alla nuova sede del Centro per l’Impiego dell’Isola d’Elba, quello di San Giovanni Valdarno è uno degli investimenti più importanti del piano regionale di potenziamento dei servizi pubblici per l’impiego che stiamo portando avanti con con la nostra agenzia Arti”, ha spiegato l’assessora Nardini. “Il nostro impegno è rendere sempre più capillare e diffusa la possibilità di accesso alle politiche attive del lavoro per cittadine, cittadini e imprese garantendo le stesse opportunità in termini di servizi a chi vive, studia e lavora in ogni area della Toscana.

“I nostri Centri – ha ricordato l’assessora – erogano servizi gratuiti a favore di imprese, cittadine e cittadini in cerca di occupazione, o che hanno bisogno di percorsi formativi per aggiornare le proprie competenze o riqualificarsi, favorendo un migliore incontro domanda-offerta di lavoro e contrastando quindi il fenomeno dello skill mismatch, il disallineamento di competenze che ancora oggi si registra”.