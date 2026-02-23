Nautica, Toscana leader nel settore: Yachting week con 220 imprese

nautica navi mare

Una settimana per raccontare la forza della filiera nautica toscana: dal 9 al 13 marzo 2026 la regione sarà protagonista internazionale dello yachting con la Tuscany Yachting Week. Oltre 220 imprese partecipanti, 40 eventi e migliaia di professionisti da tutto il mondo si ritroveranno a CarraraFiere

“Anche per quanto riguarda la nautica la Toscana ci sa parlare di eccellenza, con capacità, maestranze e innovazione tecnologica che non hanno eguali nel mondo, unitamente alla cura del design espressione più alta e autentica del Made in Italy – ha detto il presidente della Regione, Eugenio Giani – E’ importante quindi con questa settimana di eventi ribadire la centralità del settore nei luoghi della nautica toscana. Un distretto che ha comunque molti punti di contatto e che è capace di operare anche oltre i confini regionali, da Civitavecchia in Lazio, a Piombino, fino a La Spezia in Liguria, lungo un asse dove si crea lavoro e sviluppo”.

“Ormai l’80 per cento di queste grandi imbarcazioni viene prodotto in Toscana e dunque si rende riconoscibile non solo il Made in Italy, ma anche il Made in Tuscany. – ha detto l’assessore regionale Leonardo Marras – Per questo è importante valorizzare le numerose anime di questo distretto, le cui filiere sono estremamente complesse: a partire dal grande armatore per finire al piccolo artigiano specializzato.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Il progetto nasce dalla sinergia tra YARE – Yachting Aftersales & Refit Experience, punto di riferimento internazionale per il networking professionale nello yachting, ed è organizzato da NAVIGO e Seatechnology, evento espositivo di IMM CarraraFiere.