Next Generation Fest, il 10 ottobre la quinta edizione a Firenze: sul palco anche Manuel Agnelli, Paolo Ruffini e Mattia Stanga

Next Generation Fest 2025

Si scaldano i motori per la quinta edizione del Next Generation Fest in programma a Firenze sabato 10 ottobre al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.

L’iniziativa gratuita della Regione Toscana, ideata da Bernard Dika nell’ambito delle politiche giovanili regionali, celebra la Giornata regionale dei giovani. Quest’anno anticipa il Festival delle Regioni, ospitato sempre nel mese di ottobre dalla Regione Toscana che sarà dedicato al tema del rapporto tra territori, giovani e futuro.

Saliranno sul palco di Ngf, tra gli altri: Manuel Agnelli, cantautore, produttore e leader degli Afterhours; Mattia Stanga, creator bresciano; Giuseppe Giofré, ballerino che ha danzato con le principali star mondiali; Paolo Ruffini, conduttore e autoreAntonella Arpa – Himorta, content creator che con oltre 1 milione di follower, è la cosplayer più seguita d’Europa; Eddie Brock, cantautore classe 1997, dopo “Non è mica te”, nel 2026 debutta a Sanremo con “Avvoltoi”; Simonetta Cheli, Direttrice dei programmi di osservazione della Terra dell’ESA e Responsabile del centro ESA-ESRIN di Frascati, Monica Calcagni, medico chirurgo, ginecologa, sessuologa autrice e divulgatrice scientific; Sarafine cantautrice e produttrice calabrese;

Alla conduzione,come sempre Veronica Maffei, giornalista corrispondente da Los Angeles. Confermati anche quest’anno i Phrones, comici e content creator, “inviati speciali” in giro per il teatro.

Oltre al main stage, il Next Generation Fest offrirà numerosi spazi e attività. Tra questi, il NGF Garden e NGF Lab, area interviste e dibattiti a cura di Toscana Notizie e Intoscana. Poi il NGF Expo, area stand di enti regionali, nazionali e europei, per conoscere le opportunità messe in campo per i giovani, e il NGF Job, area a cura di ARTI, Agenzia regionale per l’impiego, in cui si svolgeranno i colloqui con le imprese che hanno sede in Toscana.

L’iscrizione è gratuita sul sito dell’evento e i posti sono limitati.

Il festival della GenZ

Il festival nasce, sin dalla sua prima edizione, con l’obiettivo di riafferma il ruolo centrale delle nuove generazioni nei percorsi di cambiamento, partecipazione e sviluppo del territorio. L’edizione 2026 porterà al Teatro del Maggio Fiorentino decine di personalità provenienti dal mondo delle istituzioni, della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell’impresa e della comunicazione, chiamate a confrontarsi con le migliaia di giovani presenti. Nell’edizione 2025 sono state registrate 20.000 presenze.

“Come Regione Toscana – è il commento del presidente Eugenio Giani – siamo orgogliosi di ispirare e farci ispirare a nostra volta da migliaia di ragazze e ragazzi che saranno protagonisti di una giornata di confronto e ascolto. Da questa giornata traiamo lo slancio necessario per mettere in campo politiche in cui i giovani siano finalmente i veri protagonisti non solo i destinatari”.