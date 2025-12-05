Il “Nice Festival” si veste di verde, con i film di “Irish Film Festa”

Nice con Irish Film Festa 2025

Sarà il Festival Nice, come da tradizione, a chiudere la rassegna “50 Giorni di Cinema a Firenze“, inziata lo scorso ottobre, che ha visto scorrere, sul grande schermo del cinema La Compagnia, le immagini di film di fiction, documentari, corti, opere d’animazione, provenienti da tutto il mondo. L’evento si tiene l’11 dicembre, nel segno della collaborazione con l’Irish Film Festa, manifestazione che si tiene con successo a Roma, con il meglio del cinema irlandese. Saranno proposti al pubblico due film, ad ingresso gratutito.

Il pomeriggio si aprirà alle 18.30 con un vero e proprio film cult, Breakfast on Pluto (2005), capolavoro onirico e commovente diretto dal regista premio Oscar, Neil Jordan. Il film, tratto dal romanzo omonimo di Patrick McCabe, racconta la tormentata storia di Patrick “Kitten” Braden. Figlio illegittimo del parroco di un paesino, Kitten fugge dall’Irlanda degli anni ’60 alla volta della city per ritrovare la madre e realizzare il suo desiderio più grande: essere finalmente la donna che sente di essere. Una vicenda personale toccante, ambientata sullo sfondo dei tumulti e delle battaglie dell’IRA. Il film è interpretato da un giovanissimo Cillian Murphy, che qui mostra il suo talento attoriale, tratto che lo ha portato a vincere il Premio Oscar come miglior attore nel 2024 per Oppenheimer.

La serata del Nice Festival dell’11 dicembre prosegue in prima serata, con omaggio al Nuovo Cinema Irlandese grazie alla proiezione di The Spin, 2024 (ore 21.00). Tra musica e avventura, l’opera porta gli spettatori a conoscere Elvis e Dermot, amici di lunga data e conproprietari del Boneyard Records, un piccolo negozio di musica a Omagh con i conti perennemente in rosso e la minaccia dello sfratto. La svolta arriva sotto forma di un’occasione imperdibile: vengono a conoscenza di alcuni dischi rari che, all’insaputa del loro stesso venditore, valgono una piccola fortuna. Il film diventa così un racconto on the road, che segue i protagonisti in viaggio verso Cork, con l’obiettivo di accaparrarsi i pregiati vinili e salvare l’amato negozio. The Spin vanta prende spunto dalla realtà, dalle esperienze del musicista Mark McCausland, originario di Omagh, nell’Irlanda del Nord. A dirigere la commedia è Michael Head, apprezzato e pluripremiato attore, regista e sceneggiatore. Nel cast di The Spin, figurano Brenock O’Connor e Olwen Colgan, i protagonisti, insieme Tara Lynne O’Neil, volto celebre della tv per il suo ruolo nella popolare serie Derry Girls. Entrambe le proiezioni di N.I.C.E. con Irish Film Festa saranno introdotte da Susanna Pellis, direttore artistico di Irish Film Festa, presente in sala in collegamento.

“L’IRISH FILM FESTA rinnova la sua collaborazione con N.I.C.E. e torna con molto piacere a Firenze, nel magnifico cinema La Compagnia, per la serata di chiusura della rassegna “50 Giorni di Cinema” – dichiara Susanna Pellis -. “Per l’occasione proponiamo un double bill: prima il nostro Irish Classic di quest’anno, Breakfast on Pluto, a vent’anni esatti dalla sua uscita in sala; e, a seguire, la recente commedia nordirlandese The Spin, con la quale abbiamo briosamente concluso l’edizione 2025 del nostro festival.”

“Da quattro anni a questa parte N.I.C.E. porta il nuovo cinema italiano in Irlanda – aggiunge la direttrice artistica, Viviana Del Bianco -. Il grande entusiasmo che il pubblico locale ci ha riservato ci ha dato l’impulso a dare il via a questa collaborazione con Irish Film Festa nel 2024 con grandi soddisfazioni. Siamo quindi felici di poter replicare anche quest’anno e Vi aspettiamo in sala per una serata di eccellente cinema irlandese!”.