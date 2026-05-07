Una nuova sala a Palazzo Vecchio per David Sassoli: Firenze omaggia il giornalista e presidente del Parlamento europeo

Intitolata una sala di Palazzo Vecchio a David Sassoli

Firenze rende omaggio alla memoria di David Maria Sassoli, giornalista e Presidente del Parlamento europeo, scomparso l’11 gennaio 2022: da oggi porterà il suo nome la nuova sala al terzo piano di Palazzo Vecchio, dedicata ai lavori delle commissioni consiliari. Un riconoscimento a una figura che ha lasciato un segno indelebile a Firenze, nel Paese e in Europa.

La cerimonia si è svolta oggi alla presenza della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, della sindaca di Firenze Sara Funaro, del presidente del Consiglio comunale Cosimo Guccione, del presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana Giampaolo Marchini, della moglie di Sassoli, Alessandra Vittorini e della figlia Livia.

“Un gesto importante, in una giornata significativa, quella del cinquantesimo anniversario dell’Istituto Universitario Europeo, in cui si celebrano valori a lui vicini – ha detto la sindaca Sara Funaro – e David credeva nell’Europa più di chiunque altro. Per lui era un punto fermo, un faro, un obiettivo da consolidare sempre di più. A lui oggi intitoliamo una sala che sarà dedicata al confronto e al dialogo, un luogo in cui i consiglieri, di maggioranza e di opposizione, si incontreranno, discuteranno e lavoreranno insieme per trovare una sintesi tra idee e proposte diverse. Anche questo rappresenta pienamente i valori che animavano Sassoli, il suo modo più autentico di vivere la politica e interpretare le istituzioni. David era tutto questo, un uomo del confronto, della sintesi, capace di creare relazioni, costruire ponti. E amava profondamente Firenze. Aver già intitolato a lui nel 2022 una strada a Firenze, quando era sindaco Dario Nardella, è stato un momento importante. Oggi dare il suo nome a una sala del Consiglio Comunale, dentro la casa dei fiorentini, assieme alla presidente Roberta Metsola, è non solo una grande emozione ma un modo concreto per portare avanti i suoi ideali, che sono anche i nostri”.

Il legame di Sassoli con Firenze

“David Maria Sassoli era molto legato a Firenze, lo diceva ogni volta che veniva qua, era legato alla nostra città non solo perché ci era nato o perché – come ripeteva – tifava Fiorentina, ma per il suo legame forte con il sindaco La Pira – ha detto il presidente del Consiglio comunale Cosimo Guccione – di cui fece un racconto straordinario il 19 ottobre 2019 – durante un Consiglio comunale solenne – organizzato per consegnare a Sassoli le Chiavi della Città.”

Firenze ricorda così uno dei suoi concittadini più illustri. A Sassoli già nel 2022 è stata intitolata una strada, l’ultimo tratto di via di San Domenico da via della Piazzuola al confine con Fiesole, a due passi dalla sede dell’Università Europea. E nel 2019, la città di Firenze aveva già voluto tributargli un importante riconoscimento conferendogli le Chiavi della città, con la seguente motivazione: “Per il costante impegno dedicato alle istituzioni comunitarie e per il conseguimento di significativi risultati a favore di un’Europa unita, pacifica, inclusiva e aperta al dialogo con i popoli vicini”.