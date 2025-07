Nuovi Pdf al supermercato per fare la spesa imparando a conoscere il digitale

Il punto digitale facile di Terranuova Bracciolini

Nuove aperture per i Punti digitale facile nei negozi di UniCoop.fi. È toccato a San Giovanni Valdarno e Terranuova Bracciolini. L’avvio dei Punti digitale a cura di UniCoop Firenze vede la collaborazione dei Comuni e la partecipazione delle locali Misericordie che presidieranno lo sportello, fornendo informazioni e aiuto pratico nell’accesso ai servizi digitali.

In particolare a San Giovanni Valdarno lo sportello è attivo presso lo spazio Bibliocoop, il lunedì, mercoledì e giovedì, dalle 16 alle 18. Sempre presso lo spazio Bibliocoop, a Terranuova Bracciolini il punto digitale facile è aperto il mercoledì e il venerdì, dalle 9 alle 12.

“Do il benevenuto – dichiara l’assessore regionale all’informatizzazione e alle infrastrutture digitali, Stefano Ciuoffo – a questo nuovo servizio che nasce dalla collaborazione con Unicoop Firenze e Misericordie e che si aggiunge alla vasta rete di Punti digitale facile che la Regione Toscana ha finanziato e aperto grazie all’impegno degli Enti locali, dei sindacati e delle associazioni di categoria e del terzo settore, praticamente in ogni area del nostro territorio. Il nostro è stato e continua ad essere un impegno comune e coordinato per diffondere l’uso del digitale tra il maggior numero possibile di cittadini. Insomma quello da noi scelto è un approccio pro-attivo che abbiamo intrapreso con piacere e con buoni risultati, segno che l’impegno per l’educazione digitale è una sfida collettiva e condivisa”.

“Con grande soddisfazione apriamo le porte al progetto dei Punti digitale facile che oggi prendono il via nei nostri punti vendita di San Giovanni Valdarno e Terranuova Bracciolini. Ringraziamo Regione Toscana, le amministrazioni locali e le Misericordie coinvolte per questa nuova opportunità che mettiamo a disposizione dei nostri soci e clienti: le inaugurazioni segnano l’avvio di un nuovo percorso per non lasciare nessuno indietro. Invitiamo i nostri soci e clienti a frequentare questi nuovi Punti Digitale Facile, fondamentali per ridurre il divario digitale che colpisce in particolare gli strati più fragili della nostra società” dichiara Claudio Vanni, Responsabile relazioni esterne Unicoop Firenze.

Secondo la sindaca di San Giovanni Valdarno, Valentina Vadi “si tratta di un progetto davvero molto importante quello del Punto Digitale Facile, che approda anche nei punti vendita di Unicoop Firenze e rappresenta un supporto fondamentale per la digitalizzazione dei cittadini. Ringrazio naturalmente sia Unicoop Firenze, per l’attenzione che dimostra costantemente nei confronti dei bisogni e delle necessità della cittadinanza, sia la Misericordia di San Giovanni Valdarno, che già da diversi mesi gestisce, dopo aver vinto un bando della Regione Toscana, il punto di digitalizzazione presso il Punto Amico del Comune di San Giovanni Valdarno. Un’iniziativa pensata per essere vicini ai cittadini e, soprattutto, per semplificare procedure che per alcuni non sono né facili né scontate”.

Per il sindaco di Terranuova Bracciolini, Sergio Chienni “l’attivazione di un Punto Digitale Facile nel nostro territorio rappresenta un’opportunità concreta per accompagnare i cittadini nell’uso consapevole e autonomo delle tecnologie digitali. In un’epoca in cui sempre più servizi passano attraverso strumenti online, è fondamentale garantire occasioni di apprendimento accessibili e vicine alle persone. Ringraziamo Regione Toscana e Unicoop Firenze per aver scelto anche Terranuova come sede di questo servizio: è un segnale di attenzione verso la comunità e un investimento importante in termini di inclusione e partecipazione”.