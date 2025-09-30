Il portale ufficiale della Toscana

Presentato il nuovo treno regionale a 200 km/h: entrerà in servizio anche in Toscana

Progettato e costruito in Italia nei siti Alstom, il nuovo convoglio può trasportare fino a 1.076 passeggeri e offre un’esperienza di viaggio più veloce, confortevole e sostenibile

Il nuovo treno Regionale, capace di raggiungere i 200 km/h

Trenitalia (Gruppo FS Italiane) e Alstom, leader globale nella mobilità intelligente e sostenibile, hanno presentato il nuovo treno regionale capace di raggiungere i 200 km/h, in occasione dell’inaugurazione di EXPO Ferroviaria 2025. Questo modello di nuova generazione rappresenta un importante avanzamento per la mobilità regionale in Italia.

I nuovi treni entreranno a far parte della flotta Trenitalia e saranno utilizzati in Toscana, Umbria e Lazio. Appartenenti alla famiglia Coradia Stream di Alstom, questi convogli elettrici a unità multiple si caratterizzano per un design a pianale ribassato che facilita l’accesso. Sono progettati per offrire elevate prestazioni e una configurabilità modulare; gli operatori possono personalizzare configurazioni e interni in base alle specifiche esigenze di servizio. Con oltre 800 treni Coradia Stream venduti in Europa, questa piattaforma si conferma una delle soluzioni più efficienti per il trasporto regionale, interregionale, transfrontaliero e intercity.

Il nuovo treno Regionale, capace di raggiungere i 200 km/h

“Il nuovo treno Regionale a 200 km/h rappresenta un passaggio cruciale nel percorso di trasformazione e rinnovo della flotta che Trenitalia e il Gruppo FS stanno portando avanti” ha dichiarato Gianpiero Strisciuglio, direttore generale Trenitalia. “Questo percorso, che si affianca al rinnovo della flotta AV e Intercity, è frutto di un investimento complessivo di 7 miliardi di euro che entro il 2027 consentirà di rinnovare l’80% della flotta regionale. Trenitalia è impegnata a garantire treni all’avanguardia, non solo moderni e confortevoli, ma soprattutto sostenibili, capaci di connettere territori e comunità, promuovendo una mobilità più efficiente, accessibile e rispettosa dell’ambiente”.

“Siamo orgogliosi di presentare insieme a Trenitalia questo nuovo Coradia Stream, un treno progettato e costruito interamente in Italia che rappresenta l’eccellenza del nostro know-how industriale” ha aggiunto Michele Viale, managing director Alstom Italia. “Con questo convoglio di nuova generazione vogliamo dare un contributo concreto alla modernizzazione della mobilità regionale, offrendo ai passeggeri un’esperienza di viaggio più veloce, confortevole e sostenibile. Questo progetto testimonia il nostro impegno nel rafforzare la filiera ferroviaria italiana e nel sostenere lo sviluppo dei territori in cui operiamo”.

Spazio bici sul nuovo treno regionale

Prodotto negli stabilimenti Alstom di Savigliano (CN), Sesto San Giovanni (MI) e Bologna, il treno vanta un’elevata ingegneria italiana. Offre accessibilità senza barriere, incluse rampe di salita automatiche e 16 spazi dedicati alle biciclette, comprese le e-bike, e interni ampi e confortevoli. La sostenibilità è al centro del progetto: oltre il 96% dei materiali utilizzati è riciclabile e i sistemi ad alta efficienza energetica consentono un risparmio nei consumi fino al 35%. Con una velocità massima di 200 km/h, il treno garantisce collegamenti più rapidi e può ospitare fino a 1.076 passeggeri, di cui 618 seduti, distribuiti su otto carrozze. A bordo sono presenti sedili di nuova generazione, un sistema avanzato di climatizzazione e un ambiente silenzioso per un’esperienza ancora più confortevole.

Il nuovo treno Regionale, capace di raggiungere i 200 km/h

Dal punto di vista tecnologico, il convoglio integra sistemi di segnalamento ERTMS e il TCMS full Ethernet con diagnostica predittiva, che assicurano elevata affidabilità e riducono i tempi di manutenzione. La sicurezza è garantita da un sistema antincendio automatico e dall’impiego di materiali ignifughi.

