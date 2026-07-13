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Ondata di calore: ancora allerta rossa a Firenze fino a mercoledì

Le temperature percepite arriveranno fino a 39 gradi e superiori ai 23 gradi di notte

/ Redazione
Caldo a Firenze

Non si ferma l’ondata di calore a Firenze. Il nuovo bollettino del ministero della Salute conferma il codice rosso per oggi, domani e per mercoledì con temperature massime percepite rispettivamente di 38, 37 e 39 gradi.

Oggi, ha reso noto il Comune, il caldo è già intenso dalle prime ore della mattina: alle ore 9.30 la stazione dell’Orto Botanico registrava 33,5 gradi, mentre alla stessa ora si rilevavano 31,8 gradi al Giardino di Boboli e, alle 9.35, 31,6 gradi alla stazione Firenze Università. Le temperature minime della notte sono rimaste elevate, comprese tra 22,5 e 23,4 gradi.

La protezione civile del Comune di Firenze inoltre invita i cittadini, in particolare anziani, bambini e persone fragili, a limitare l’esposizione al caldo nelle ore più calde della giornata, bere frequentemente, evitare attività fisica intensa all’aperto e prestare particolare attenzione alle persone che vivono sole.

Aumenta il rischio incendi

Palazzo Vecchio segnala inoltre l’aumento del rischio di incendi a causa delle temperature elevate, la prolungata assenza di piogge e la vegetazione particolarmente secca. L’assessora comunale alla protezione civile Laura Sparavigna invita quindi i cittadini alla massima attenzione, soprattutto nei parchi, nelle aree verdi e nelle zone collinari: “È fondamentale evitare qualsiasi comportamento che possa innescare un incendio: non accendere fuochi, non abbandonare mozziconi di sigaretta, non utilizzare strumenti che possano produrre scintille vicino alla vegetazione e rispettare rigorosamente i divieti di abbruciamento”.

 

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