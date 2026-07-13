Ondata di calore: ancora allerta rossa a Firenze fino a mercoledì

Caldo a Firenze

Non si ferma l’ondata di calore a Firenze. Il nuovo bollettino del ministero della Salute conferma il codice rosso per oggi, domani e per mercoledì con temperature massime percepite rispettivamente di 38, 37 e 39 gradi.

Oggi, ha reso noto il Comune, il caldo è già intenso dalle prime ore della mattina: alle ore 9.30 la stazione dell’Orto Botanico registrava 33,5 gradi, mentre alla stessa ora si rilevavano 31,8 gradi al Giardino di Boboli e, alle 9.35, 31,6 gradi alla stazione Firenze Università. Le temperature minime della notte sono rimaste elevate, comprese tra 22,5 e 23,4 gradi.

La protezione civile del Comune di Firenze inoltre invita i cittadini, in particolare anziani, bambini e persone fragili, a limitare l’esposizione al caldo nelle ore più calde della giornata, bere frequentemente, evitare attività fisica intensa all’aperto e prestare particolare attenzione alle persone che vivono sole.

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