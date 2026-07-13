Incendio nei boschi del Mugello: tre elicotteri della flotta regionale in azione a Vicchio

Un incendio boschivo è in corso dalla scorsa notte in una zona impervia nei boschi dei Mugello, nel comune di Vicchio, in località La Colla.
In funzione il sistema antincendi boschivi della Regione Toscana con invio immediato di alcune squadre nella notte. Tre elicotteri della flotta regionale stanno intervenendo dalle prime luci dell’alba a supporto delle squadre Aib e sotto il coordinamento di un direttore delle operazioni di spegnimento dell’Unione Comuni Mugello. Presente una squadra di Vigili del Fuoco a supporto.
Nel rogo stono stati già coinvolti circa 15 ettari di bosco. È stato richiesto l’intervento di un mezzo della flotta nazionale per circoscrivere le fiamme prima del rialzo delle temperature.