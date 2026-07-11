Lotta agli incendi, a Calenzano un nuovo serbatoio idrico da 120 mila litri

Elicottero antincendio - © Protezione Civile Regione Toscana

Un nuovo serbatoio idrico per l’antincendio boschivo in Toscana, per interventi di spegnimento più tempestivi. La struttura è stata inaugurata in via di Montemaggiore a Calenzano, nell’ambito delle attività della Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze.

Realizzata in acciaio con rivestimento impermeabile, ha una capacità di 120 mila litri e consentirà agli elicotteri di effettuare fino a 100 lanci senza necessità di ulteriori rifornimenti, riducendo i tempi di intervento in un’area strategica della Calvana finora priva di punti acqua dedicati.

“Questo nuovo serbatoio rende ancora più efficace il sistema antincendi boschivi regionale, consentendo interventi più rapidi nei momenti decisivi. È il frutto della collaborazione tra istituzioni, volontariato e forze operative: un modello di cui la Toscana è orgogliosa e che continueremo a rafforzare con convinzione”, ha detto il presidente della Regione Eugenio Giani nel corso della cerimonia a cui hanno partecipato il sottosegretario alla Presidenza Bernard Dika, il consigliere della Città Metropolitana delegato alla Protezione civile Massimo Fratini, il sindaco di Calenzano Giuseppe Carovani, la sindaca di Barberino di Mugello Sara Di Mario, il comandante dei Carabinieri Forestali, rappresentanti dei Vigili del Fuoco e delle associazioni di volontariato.

serbatoio idrico

Dal 13 giugno al 31 agosto è in vigore in Toscana il periodo ad alto rischio incendi, con il divieto assoluto di abbruciamento dei residui vegetali.