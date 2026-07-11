Troppo caldo, manutenzione straordinaria dei treni: cambia la circolazione Borgo-Pontassieve

Emergenza lungo la la linea ferroviaria Borgo San Lorenzo-Pontassieve: le alte temperature hanno causato un consumo anomalo delle ruote dei treni, che si aggrava se considerato l’attrito nella tratta piena di curve. Da qui la necessità di una manutenzione straordinaria e di una rimodulazione e riduzione della circolazione a partire da sabato 11 luglio. Rfi e Trenitalia, gestori della rete e dei servizi ferroviari, hanno comunicato venerdì 10 luglio il problema e le ripercussioni sul traffico alla Regione e ai sindaci dei territori interessati.
L’assessore regionale ai trasporti Filippo Boni ha convocato subito un incontro con i Comuni e chiesto a Rfi e Trenitalia interventi rapidi e massima attenzione verso i pendolari. “La sicurezza viene prima di tutto – ha detto Boni – e dunque verifiche tecniche e manutenzioni straordinarie necessarie devono essere fatte, tuttavia ritengo inaccettabile il modo nel quale la Regione è stata informata della criticità che si stava verificando e ritengo che debba essere non solo garantito un livello di servizio adeguato e civile ai pendolari, con soluzioni alternative e tempestive per chi utilizza ogni giorno questa linea, ma che si debba pensare immediatamente a soluzioni compensative dei disagi che i pendolari subiranno”.
I nuovi orari dei treni
Da sabato 11 luglio e per le prossime settimane, la linea Pontassieve–Borgo S. Lorenzo subirà una rimodulazione degli orari e numerosi collegamenti saranno effettuati con autobus. I treni saranno garantiti negli orari di maggior afflusso.
I treni che saranno effettuati dal lunedì al venerdì sono: 18934 Borgo San Lorenzo (5.35)- Firenze Santa Maria Novella (6.45); 18936 Borgo San Lorenzo (6.08)- Firenze Santa Maria Novella (7.25); 18938 Borgo San Lorenzo (6.32)- Firenze Santa Maria Novella (7.51); 18967 Firenze Santa Maria Novella (16.55)-Borgo San Lorenzo (18.10); 18969 Firenze Santa Maria Novella (17.55)-Borgo San Lorenzo (19.10); 18975 Firenze Santa Maria Novella (18.55)-Borgo San Lorenzo (20.10). Il sabato saranno effettuati tutti i treni dell’elenco ad eccezione del 18934 e 18967
Rfi fa sapere che l’aggiornamento dei sistemi di acquisto con la nuova programmazione è prevista per il 19 luglio.
La Regione: “Garantire risarcimento ai pendolari”
Nei prossimi giorni il servizio sarà dunque garantito, ma rimodulato in base alle esigenze tecniche e di sicurezza e con l’integrazione di bus sostitutivi.
Dura la posizione della Regione: “Siamo consapevoli – ha aggiunto l’assessore Boni – dell’urgenza dell’intervento a tutela proprio dei pendolari e siamo anche consapevoli del fatto che su questa linea sono in atto lavori per 80 milioni di euro, tuttavia non è accettabile che chi utilizza il treno ogni giorno per studio o lavoro subisca tutti questi disagi”.
Da qui la richiesta: “Abbiamo richiesto con massima urgenza a Trenitalia misure compensative per gli abbonati, visto anche che questo ulteriore disagio verte su una linea che negli ultimi mesi ha già visto un inizio di incendio, un blocco dei passaggi a livello e uno svio. Come Regione Toscana comunque garantisco fin da ora che ci faremo garanti della trattativa per ottenere un risarcimento per questo mese, in modo che gli usa quotidianamente il treno possa veder rimborsato il proprio abbonamento di luglio”.