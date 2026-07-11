Troppo caldo, manutenzione straordinaria dei treni: cambia la circolazione Borgo-Pontassieve

Emergenza lungo la la linea ferroviaria Borgo San Lorenzo-Pontassieve: le alte temperature hanno causato un consumo anomalo delle ruote dei treni, che si aggrava se considerato l’attrito nella tratta piena di curve. Da qui la necessità di una manutenzione straordinaria e di una rimodulazione e riduzione della circolazione a partire da sabato 11 luglio. Rfi e Trenitalia, gestori della rete e dei servizi ferroviari, hanno comunicato venerdì 10 luglio il problema e le ripercussioni sul traffico alla Regione e ai sindaci dei territori interessati.

L’assessore regionale ai trasporti Filippo Boni ha convocato subito un incontro con i Comuni e chiesto a Rfi e Trenitalia interventi rapidi e massima attenzione verso i pendolari. “La sicurezza viene prima di tutto – ha detto Boni – e dunque verifiche tecniche e manutenzioni straordinarie necessarie devono essere fatte, tuttavia ritengo inaccettabile il modo nel quale la Regione è stata informata della criticità che si stava verificando e ritengo che debba essere non solo garantito un livello di servizio adeguato e civile ai pendolari, con soluzioni alternative e tempestive per chi utilizza ogni giorno questa linea, ma che si debba pensare immediatamente a soluzioni compensative dei disagi che i pendolari subiranno”.

I nuovi orari dei treni

Da sabato 11 luglio e per le prossime settimane, la linea Pontassieve–Borgo S. Lorenzo subirà una rimodulazione degli orari e numerosi collegamenti saranno effettuati con autobus. I treni saranno garantiti negli orari di maggior afflusso.

I treni che saranno effettuati dal lunedì al venerdì sono: 18934 Borgo San Lorenzo (5.35)- Firenze Santa Maria Novella (6.45); 18936 Borgo San Lorenzo (6.08)- Firenze Santa Maria Novella (7.25); 18938 Borgo San Lorenzo (6.32)- Firenze Santa Maria Novella (7.51); 18967 Firenze Santa Maria Novella (16.55)-Borgo San Lorenzo (18.10); 18969 Firenze Santa Maria Novella (17.55)-Borgo San Lorenzo (19.10); 18975 Firenze Santa Maria Novella (18.55)-Borgo San Lorenzo (20.10). Il sabato saranno effettuati tutti i treni dell’elenco ad eccezione del 18934 e 18967

Rfi fa sapere che l’aggiornamento dei sistemi di acquisto con la nuova programmazione è prevista per il 19 luglio.

La Regione: “Garantire risarcimento ai pendolari”

Nei prossimi giorni il servizio sarà dunque garantito, ma rimodulato in base alle esigenze tecniche e di sicurezza e con l’integrazione di bus sostitutivi.

Dura la posizione della Regione: “Siamo consapevoli – ha aggiunto l’assessore Boni – dell’urgenza dell’intervento a tutela proprio dei pendolari e siamo anche consapevoli del fatto che su questa linea sono in atto lavori per 80 milioni di euro, tuttavia non è accettabile che chi utilizza il treno ogni giorno per studio o lavoro subisca tutti questi disagi”.