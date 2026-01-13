Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Cultura/

“Parola di Tommaso”, arriva in sala il film opera prima del regista toscano Matteo Vanni

La presentazione del film che racconta la vita di San Francesco a partire da un manoscritto di Tommaso da Celano, il suo primo biografo, si terrà giovedì 15 gennaio, alle ore 21.00, a La Compagnia, alla presenza del regista, del produttore e del cast artistico

/ Elisabetta Vagaggini
Film “Parola di Tommaso”

La cinematografia italiana si arricchisce di un altro tassello che va ad arricchire la già ampia narrazione sul grande schermo di San Francesco d’Assisi, il santo simbolo di vita ascetica, di rinuncia ai beni materiali, messaggero di pace e armonia in tutto il creato. Dopo i noti film che ne hanno raccontato la vita, il pensiero e le gesta – tra cui impossibile non citare Fratello sole, sorella luna, di Franco Zeffirelli, Francesco, giullare di Dio, di Roberto Rossellini, Francesco, di Liliana Cavani e il recente Chiara, di Susanna Nicchiarelli (in cui il racconto parte dalla prospettiva di Santa Chiara d’Assisi, giovane donna benestante che lasciò la sua vita agiata per seguire e condividere gli insegnamenti e lo spirito del Santo) – adesso è la volta del film Parola di Tommaso, opera prima del regista toscano Matteo Vanni.

Prodotto dalla Kahuna Film di Francesco Bruschettini (anche questa una realtà cinematografica toscana), Tuscany Film Producion, in collaborazione con Dado Production, il film mette in luce l’agiografia di San Francesco, da parte di Tommaso da Celano, scrittore di origine abruzzese, vissuto tra la fine del XII e il XIII secolo, noto per essere stato l’autore del Dies irae e per i suoi scritti biografici su San Francesco e Santa Chiara.

Nel film, durante una catalogazione in biblioteca, una giovane ricercatrice si imbatte infatti in un manoscritto dimenticato che sembrerebbe contenere una versione inedita della vita di Francesco d’Assisi, scritta proprio da Tommaso da Celano. La narrazione conduce lo spettatore nelle vicende del XIII secolo, tra le resistenze e le ambiguità di una Chiesa conservatrice e la responsabilità, da parte del biografo, di trasmettere ai posteri la verità.

Il film Parola di Tommaso, storia del primo biografo di San Francesco, arriva nelle sale il 15 gennaio. A Firenze la presentazione speciale alla presenza del cast artistico, si terrà a La Compagnia (via Cavour 50/r), alle ore 21.00. Interveranno il regista Matteo Vanni, il produttore Francesco Bruschettini, la produttrice esecutiva Consuelo Cipriani, insieme ai protagonisti Corrado Oddi – attore e ideatore del progetto – Francesca Cellini, Jacopo Olmo Antinori, Robin Mugnaini e Daniele Favilli, che al termine del film condurranno un Q&A con il pubblico presente.

“In Parola di Tommaso – ha dichiarato il regista – ho cercato un equilibrio tra passato e presente, costruendo una narrazione che li intrecciasse fino a sembrare un unico flusso. Il racconto si muove su due piani temporali che si rispecchiano: la scoperta moderna e la vita medievale di Tommaso da Celano e Francesco d’Assisi. Questa scelta mi ha permesso di dare linearità alla storia e di far emergere le domande universali che attraversano i secoli. Lo stile visivo segue una precisa logica: nelle scene in esterno prediligo campi lunghi, per sottolineare la potenza della natura che sovrasta e avvolge l’uomo; negli interni, invece, i piani si fanno stretti, quasi soffocanti, per restituire il senso di solitudine e di fragilità della condizione umana. Nelle scene contemporanee, lo stile americano mi ha ispirato a inserire momenti più leggeri, gesti e azioni quotidiane che bilanciano il peso drammaturgico della parte medievale, senza spezzare la continuità ma anzi rafforzandola. L’intreccio tra epoche diverse è costante e i collegamenti visivi e narrativi creano una sorta di continuum temporale. Un ruolo importante lo hanno gli animali, presenze vive e simboliche che trasmettono il legame profondo tra Francesco e la natura. La musica è stata composta con attenzione a non alterare il ritmo narrativo, ma a sottolineare ed enfatizzare il non detto. L’uso di strumenti a corde libere diventa espressione della libertà, un tema centrale che percorre l’intero film”.

 

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Cultura / Redazione

Inaugurato il murale dedicato al Palio di Buti realizzato da due artisti portoghesi

L'opera è il frutto di una residenza artistica che ha visto un intenso scambio creativo tra gli artisti portoghesi e i rappresentanti delle sette contrade, il tutto organizzato dal festival luso-italiano Sete Sóis Sete Luas

Cultura / Redazione

Pinocchio in scena al Teatro di Comeana, arrivano “Le Maravigliose Avventure di un Burattino”

Domenica 18 gennaio una lettura scenica tra parole, musica e immagini per celebrare i 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi a cura della compagnia KultRoses 659 A.P.S.

Cultura / Costanza Baldini

Il Teatro della Toscana guarda al futuro: nuova intesa con il Metastasio e ruolo più forte al Teatro Era

L'asse con Prato e Pontedera. Il direttore artistico Massini presenta l'anno del rilancio: uno spazio aperto a tutti che dialoga con il territorio e le principali istituzioni culturali

Cultura

Tutte le novità del Teatro della Toscana, Massini: "Un teatro aperto a tutti"

Cultura

Sulle tracce di Lars Porsenna, il re etrusco che fece tremare Roma

Cultura

Nel cuore degli Etruschi: viaggio a Cetona tra i fumetti e la Grotta Lattaia

Cultura

Gli Etruschi tra Cortona e l'Olanda: al MAEC viaggio in tre secoli di collezionismo

Cultura

"Essere pianta", il film sul patrimonio verde dei vivai pistoiesi

Cultura

“Cera una volta”: le incredibili sculture in cera del '500 e '600 in mostra agli Uffizi

I più popolari su intoscana

Attualità / Costanza Baldini

La Toscana dice addio a Giancarlo Cauteruccio voce libera e visionaria del teatro

Cultura / Elisabetta Vagaggini

“River to River Florence Indian Film Festival”, a Firenze il meglio del cinema indiano

Ambiente / Redazione

La Terrazza Mascagni diventa un campo di tulipani: lavori in corso in vista della primavera

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.