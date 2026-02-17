Il portale ufficiale della Toscana

“Per desiderio”, su Raiplay il docufilm dell’alunna della Normale affetta da una malattia degenerativa

Paola Tricomi ha fatto della lotta per il diritto allo studio delle persone disabili una missione di vita e per questo motivo le è stata conferita dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’onorificenza al merito della Repubblica

Per desiderio – Raiplay

Il titolo è Per desiderio ed è il docufilm realizzato da Paola Tricomi con il sostegno della Scuola Normale Superiore nel 2022. Un successo che è cresciuto negli anni e adesso è stato acquisito dalla piattaforma Raiplay, ed è adesso disponibile per tutti gli utenti Rai.

Premiata dal presidente Mattarella

Paola Tricomi, nata a Catania nel 1991, è alumna del corso di Perfezionamento di Letteratura, arte e storia dell’Europa medioevale e moderna della Scuola Normale ed è affetta da una malattia neuromuscolare degenerativa.

Paola Tricomi e Andrea Orlando alla Scuola Normale

Ha fatto della lotta per il diritto allo studio delle persone disabili una delle missioni della propria vita e per questo motivo le è stata conferita dal presidente della Repubblica Sergio  Mattarella l’onorificenza al merito della Repubblica.

Il docufilm

Per desiderio è il racconto di come l’umanità ha sempre visto il cielo. Proprio guardando il cielo, Paola ha avuto il desiderio di elevarsi a raggiungere traguardi importanti e significativi.

Nel docufilm indaga la sua visione da prospettive diverse per coinvolgere  a tutte e tutti a prescindere dalla condizione. Per farlo, mette in dialogo con esperti che hanno dedicato a livello professionale la propria vita al cielo, tra cui gli astrofotografi Marco MenieroTeresa Molinaro e Riccardo Agnello, il professor Andrea Ferrara della Scuola Normale con il suo gruppo di astrofisica e cosmologia, l’astronauta Luca Parmitano.

Realizzato dalla casa di produzione Ecoframes (con la sceneggiatura, oltre che di Tricomi, di Francesca Moscarella e Andrea OrlandoPer desiderio è già andato in onda su Rai3 e Rai1 nel 2022 ed è stato realizzato grazie al sostegno, oltre che della Scuola Normale, della Scuola Superiore di Catania e dell’Università degli Studi di Catania.

