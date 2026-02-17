“Per desiderio”, su Raiplay il docufilm dell’alunna della Normale affetta da una malattia degenerativa

Per desiderio – Raiplay

Il titolo è Per desiderio ed è il docufilm realizzato da Paola Tricomi con il sostegno della Scuola Normale Superiore nel 2022. Un successo che è cresciuto negli anni e adesso è stato acquisito dalla piattaforma Raiplay, ed è adesso disponibile per tutti gli utenti Rai.

Premiata dal presidente Mattarella

Paola Tricomi, nata a Catania nel 1991, è alumna del corso di Perfezionamento di Letteratura, arte e storia dell’Europa medioevale e moderna della Scuola Normale ed è affetta da una malattia neuromuscolare degenerativa.

Paola Tricomi e Andrea Orlando alla Scuola Normale

Ha fatto della lotta per il diritto allo studio delle persone disabili una delle missioni della propria vita e per questo motivo le è stata conferita dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’onorificenza al merito della Repubblica.

Il docufilm

Per desiderio è il racconto di come l’umanità ha sempre visto il cielo. Proprio guardando il cielo, Paola ha avuto il desiderio di elevarsi a raggiungere traguardi importanti e significativi.

Nel docufilm indaga la sua visione da prospettive diverse per coinvolgere a tutte e tutti a prescindere dalla condizione. Per farlo, mette in dialogo con esperti che hanno dedicato a livello professionale la propria vita al cielo, tra cui gli astrofotografi Marco Meniero, Teresa Molinaro e Riccardo Agnello, il professor Andrea Ferrara della Scuola Normale con il suo gruppo di astrofisica e cosmologia, l’astronauta Luca Parmitano.

Realizzato dalla casa di produzione Ecoframes (con la sceneggiatura, oltre che di Tricomi, di Francesca Moscarella e Andrea Orlando) Per desiderio è già andato in onda su Rai3 e Rai1 nel 2022 ed è stato realizzato grazie al sostegno, oltre che della Scuola Normale, della Scuola Superiore di Catania e dell’Università degli Studi di Catania.